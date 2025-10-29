Purtătoarea de cuvânt a NATO în perioada 2010-2023, Oana Lungescu, spune că anunțul privind retragerea parțială a SUA din România „nu e nicio surpriză și nici o catastrofă”.

„Decizia SUA de a opri rotația unei unități militare prin România vine într-un moment nepotrivit, dar nu este nici o surpriză, nici o catastrofă”, spune, pe X, Oana Lungescu.

Potrivit acesteia, parte a revizuirii poziției globale a SUA, aceasta lasă 1000 de soldați americani, 3 baze și capacități cheie în România.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunță că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a spus, după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România, că „România rămâne o țară sigură”, iar prezența militară aliată pe teritoriul național continuă să fie una „considerabilă”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!