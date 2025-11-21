Oamenii de știință dezvăluie cauza „roiului seismic” care a zguduit Santorini timp de trei luni

Roiul de peste 25.000 de cutremure care a lovit în primele luni ale anului zona insulelor Santorini, Amorgos și Anafi a fost provocat de deplasarea unui volum uriaș de magmă printr-un canal subteran aflat la mare adâncime, arată un nou studiu publicat în revista Science.

Cercetătorii au folosit o combinație de modelare fizică și inteligență artificială pentru a analiza tremurele care au avut loc între ianuarie și aprilie 2025. Fiecare cutremur a fost tratat ca un „sensor virtual”, iar datele au fost integrate într-un model 3D detaliat al scoarței terestre din jurul Santorini.

Cum s-a produs fenomenul?

Echipa internațională a descoperit că un canal de aproximativ 30 km lungime, situat la peste 10 km sub fundul mării, a permis deplasarea orizontală a magmei din zonele vulcanice Santorini și Kolumbo. Pe parcursul celor trei luni, magma a avansat circa 20 km, generând presiune în rocile din crustă și declanșând zeci de mii de seisme.

Volumul total de material topit deplasat ar fi suficient pentru a umple 200.000 de bazine olimpice, spun autorii studiului. Aceste „intruziuni magmatice” au fracturat straturile de rocă de pe traseu, producând reacția seismică intensă care i-a alarmat pe localnici și turiști.

Riscul unei erupții – real sau exagerat?

În perioada agitată din ianuarie–aprilie, cutremure de peste 5 grade au fost resimțite în întreaga regiune, iar temerile față de o posibilă erupție a vulcanului subacvatic Kolumbo au crescut rapid. Aminitirile despre catastrofalul seism din 1956 au alimentat îngrijorarea.

Totuși, specialiștii spun că, în prezent, activitatea pare să se fi calmat.

„Magma a rămas la o adâncime mare, de peste 8 km”, a explicat dr. Stephen Hicks de la University College London. „Dacă urma să urce spre suprafață, ar fi făcut-o în câteva ore sau zile. Pentru că activitatea s-a stins, cel mai probabil materialul s-a răcit și s-a solidificat în profunzime.”

Un pas înainte pentru predicția erupțiilor volcanice

Cercetarea marchează unul dintre cele mai complexe cazuri în care inteligența artificială a fost folosită pentru a interpreta comportamentul unui sistem vulcanic.

Dr. Hicks consideră că această metodă ar putea deveni un instrument crucial de avertizare timpurie: „Ori de câte ori observăm un cluster de cutremure, putem folosi datele pentru a determina cauza cea mai probabilă. AI-ul ne ajută să recunoaștem modele invizibile până acum.”

Deși faza de neliniște seismică pare încheiată, experții atrag atenția că sistemele vulcanice pot rămâne imprevizibile ani la rând. Noul model ar putea însă contribui decisiv la siguranța comunităților din zonele cu risc ridicat.

