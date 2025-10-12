După închiderea piețelor, Trump a revenit cu declarații și mai dure, anunțând intenția de a impune tarife de 100%, pentru toate importurile din China

Un singur mesaj publicat de Donald Trump, pe platforma sa Truth Social, a fost suficient pentru a provoca o undă de șoc pe piețele financiare americane. În câteva ore, capitalizarea bursieră a companiilor din SUA s-a redus cu aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, iar indicii principali au înregistrat cele mai abrupte scăderi din ultimele luni, potrivit CNBC.

La doar câteva minute, după ce Trump a scris că analizează „o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite”, piețele s-au întors brusc în teritoriu negativ. Înaintea postării, indicele S&P 500 era aproape de un nou record istoric. Câteva ore mai târziu, a închis ziua cu o scădere de 2,7%, cea mai mare din aprilie.

„China devine din ce în ce mai ostilă și ține lumea ostatică prin controlul asupra metalelor rare”, a acuzat Trump în mesajul său, sugerând că Washingtonul trebuie să răspundă prin măsuri economice „pe măsura amenințării”.

Efectul a fost imediat: Nasdaq Composite a pierdut 3,56%, Dow Jones a coborât cu 879 de puncte (−1,9%), iar indicele Russell 2000, care reflectă evoluția companiilor mici, s-a depreciat cu 3%. Din cele 500 de companii incluse în S&P 500, 424 au închis pe minus.

Sectorul tehnologic a fost cel mai lovit. Acțiunile Nvidia au pierdut 5%, AMD aproape 8%, Apple 3%, iar Tesla 5%. Analiștii explică reacția violentă prin temerile că un nou val de tarife ar putea perturba lanțurile de aprovizionare globale și ar declanșa o ripostă din partea Beijingului.

După închiderea piețelor, Trump a revenit cu declarații și mai dure, anunțând intenția de a impune tarife de 100% pentru toate importurile din China și de a introduce controale la export pentru „software-ul critic”, măsuri care ar putea afecta direct companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Unii experți consideră însă că reacția piețelor ar putea fi temporară. „Trump a mai folosit astfel de tactici de presiune în negocieri. E posibil să asistăm la o revenire rapidă”, a declarat Jay Woods, strateg-șef la Freedom Capital Markets.

Chiar și după declinul de vineri, S&P 500 rămâne pe plus în 2025, cu un avans de peste 11% de la începutul anului, susținut în principal de investițiile masive în companiile din domeniul AI. Totuși, episodul arată cât de sensibilă a devenit piața la retorica politică, mai ales când vine dinspre un lider care și-a demonstrat deja puterea de a mișca piețele globale cu un singur tweet.

