La cinci zile după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru din Paris, o parte din valoroasa colecție de bijuterii a muzeului a fost transferată la Banque de France din motive de securitate, a relatat media locală vineri, potrivit DPA.

Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliției în seifurile din apropiere ale Băncii centrale franceze, potrivit postului de radio RTL, care a citat surse coroborate. Postul de televiziune BFMTV a relatat de asemenea că informația a fost confirmată.

Muzeul Luvru a fost evacuat și închis duminica trecută după ce patru hoți mascați au pătruns prin efracție în Galeria Apollo, care adăpostește bijuteriile coroanei franceze.

Hoții au spart două vitrine și au fugit cu opt bijuterii care au aparținut odinioară unor regine și împărătese franceze și a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Bijuteriile din galeria Apollo au fost cele vizate de transfer

Spargerea a declanșat de asemenea și o dezbatere în legătură cu măsurile de securitate ale muzeului.

Nu se știe încă ce exponate au fost afectate de acest transfer. Se pare că ar fi fost mutate bijuteriile coroanei expuse în Galeria Apollo, precum și alte bijuterii. Autoritățile nu au dat încă de urma hoților sau a bijuteriilor furate.

Potrivit RTL, bijuteriile au fost depozitate într-un seif securizat situat la 26 de metri în subteran. Circa 90% din rezervele de aur ale Franței sunt de asemenea depozitate aici.

Un astfel de transfer este considerat un demers excepțional. Carnetele lui Leonardo da Vinci, estimate la peste 600 de milioane de euro, sunt păstrate de mai muți ani în aceste seifuri.

