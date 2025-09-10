Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul și au presat continuu.

România, care a abordat partida în aceeași formulă ca în meciul amical cu Canada (0-3), a arătat prea puțin pentru a emite pretenții la mai mult.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a deschis scorul rapid, după 91 de secunde, prin Drăguș, scăpat singur după o pasă greșită a lui Kousoulos.

Ciprioții au replicat imediat, dar portarul Moldovan a reținut inspirat la 6 metri în fața lui Pittas (3).

Drăguș s-a aflat din nou în prim plan (8), dar a șutat slab din întoarcere și Fabiano a reținut.

În min. 18, Drăguș a fost lansat excelent de Răzvan Marin și a trimis cu boltă, peste portar, dublând avantajul României.

Echipa noastră a cedat inițiativa și gazdele au început să amenințe poarta lui Moldovan. Pileas (19) a șutat de la 22 de metri, dar Moldovan a prins. Portarul lui Oviedo a intervenit salutar, deviind în corner, mingea șutată de Tzionis (UTA Arad) în min. 24 Tzionis, cu efect la colțul lung.

Cipru a început revenirea în minutul 29 al partidei

Cipru a redus din diferență în min. 29, când Loizou a reluat de la bara a doua șutul centrare al lui Kastanos.

România putea intra la cabine cu un avans de două goluri, dar Man a ratat singur cu portarul Fabiano (41).

În partea secundă, Cipru a presat și mai mult, tricolorii nereușind să își creeze nicio ocazie decentă.

Moldovan s-a aflat la post la voleu trimis de Tzionis (52).

În min. 76, după o minge pierdută de Man, Charalampous a trimis în poartă la o minge așezată de Kakoulli.

Gazdele puteau da lovitura în ultimele minute (90+2), când Pittas a scăpat singur, dar a trimis slab și Moldovan a apărat.

În alt meci, Austria a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-1, în deplasare, cele două echipe fiind la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii mai au șansa barajului din primăvară.

România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Cipru – România 2-2 (1-2)

Au marcat: Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76), respectiv Denis Drăguș (2, 18).

Nicosia, GSP Stadium

Preliminariile Cupei Mondiale din 2026 – Grupa H

Au evoluat echipele:

Cipru: 12. Fabiano – 16. Antreas Shikkis, 15. Christos Shelis, 19. Konstantinos Laifis, 2. Kostas Pileas (7. Anderson Correia, 46) – 20. Grigoris Kastanos (căpitan), 8. Ioannis Kousoulos (5. Charalampos Charalampous, 62) – 13. Ioannis Costi (23. Charalampos Kyriakou, 68) – 21. Marinos Tzionis (14. Nicolas Koutsakos, 88), 9. Ioannis Pittas, 17. Loizos Loizou (11. Andronikos Kakoulli, 62). Selecționer: Apostolos Mantzios.

Rezerve neutilizate: 1. Joel Mall, 22. Neofytos Michael – 3. Nikolaos Panagiotou, 4. Stelios Andreou, 6. Giannis Satsias, 10. Pieros Sotiriou, 18. Kostakis Artymatas.

România: 12. Horațiu Moldovan – 2. Andrei Rațiu, 5. Virgil Ghiță, 15. Andrei Burcă, 11. Nicușor Bancu – 18. Răzvan Marin (8. Adrian Șut, 80; 19. Florin Tănase, 85), 6. Marius Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) – 20. Dennis Man (23. Deian Sorescu, 80), 7. Denis Drăguș, 14. Alexandru Dobre (17. David Miculescu, 65). Selecționer: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 1. Ștefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava – 3. Mihai Popescu, 4. Alexandru Chipciu, 9. Ștefan Baiaram, 13. Vladimir Screciu, 21. Darius Olaru, 22. Alexandru Mitriță.

Arbitru: Matej Jug; arbitri asistenți: Matej Zunic, Manuel Vidali; al patrulea oficial: Rade Obrenovic (toți din Slovenia)

Arbitru video: Asmir Sagrkovic; arbitru asistent video: Alen Borosak (ambii din Slovenia)

Observator UEFA pentru arbitri: Martin Hansson (Suedia); Delegat UEFA: Svetlana Grinkevici (Belarus)

Cartonașe galbene: Bancu (21), Burcă (44), Kousoulos (48), Pittas (54), Charalampous (90+1), Lucescu (90+3).

