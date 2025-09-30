O nouă formă de diabet recunoscută la nivel internațional: Diabetul de tip 5, asociat malnutriției, necesită tratament distinct

Cercetătorii au identificat și clasificat oficial o formă mai puțin cunoscută a bolii, denumită diabet de tip 5 sau diabet asociat malnutriției (MRDM), care se deosebește de tipurile deja consacrate și necesită o abordare terapeutică unică.

De la tipurile clasice la o nouă descoperire

La nivel global, aproape 39 de milioane de adulți americani trăiesc cu diabet, majoritatea (90-95%) fiind cazuri de diabet de tip 2. Tipul 1 reprezintă între 5 și 10% din total, iar alte forme recunoscute includ diabetul gestațional și tipul 3c, asociat pancreatitei cronice sau cancerului pancreatic.

Acum, experții atrag atenția că diabetul de tip 5, legat direct de subnutriție cronică și inegalități de sănătate, merită o categorie separată. Potrivit Federației Internaționale de Diabet (IDF), boala a fost clasificată oficial în ianuarie 2025 și recunoscută ulterior, în aprilie, la Congresul Mondial al Diabetului din Bangkok.

Cum se manifestă diabetul de tip 5

Simptomele includ:

pierdere semnificativă în greutate ,

, oboseală accentuată ,

, vulnerabilitate crescută la infecții ,

, sete excesivă și urinare frecventă.

Afecțiunea apare, de obicei, la persoane cu IMC scăzut, care au fost expuse la malnutriție încă din copilărie și până la vârsta adultă. În aceste cazuri, pancreasul produce insuficientă insulină, dar, spre deosebire de diabetul de tip 2, nu există rezistență la insulină.

Tratament diferit față de tipurile 1 și 2

Diagnosticul se bazează pe istoricul de nutriție deficitară, vârsta sub 30 de ani la apariția bolii și teste de glicemie. Potrivit medicilor, tratamentul presupune în primul rând reabilitare nutrițională, corectarea deficiențelor alimentare și susținerea funcției pancreatice.

Unii pacienți pot necesita insulină, dar în doze atent controlate , pentru a evita hipoglicemia.

, pentru a evita hipoglicemia. Se recomandă o dietă bogată în proteine și suplimentarea orală, adaptată sensibilității crescute la insulină.

O dezbatere în comunitatea medicală

Deși IDF a creat un grup de lucru dedicat stabilirii criteriilor de diagnostic și tratament pentru diabetul de tip 5, boala nu este încă recunoscută oficial de Asociația Americană de Diabet (ADA) sau de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Totuși, numeroși experți consideră că mecanismele biologice distincte și impactul social justifică separarea acestei forme de diabet de cele existente.

