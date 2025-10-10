Începând de vineri, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot investi în titlurile de stat FIDELIS, disponibile în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20%.

Noua ediție a programului FIDELIS lansat de Ministerul Finanțelor oferă o gamă variată de maturități și rate de dobândă atractive, destinate celor care doresc să economisească în condiții sigure.

Cei care pot face dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025 beneficiază de o tranșă specială de titluri FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani și dobândă de 8,20%.

Pentru această categorie, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, cu un plafon maxim de 100.000 de lei.

Ministerul Finanțelor continuă astfel inițiativa de recompensare a donatorilor-investitori, care, pe lângă beneficiile morale, primesc condiții financiare preferențiale.

Toate emisiunile disponibile în noua ediție FIDELIS

În lei:

7,20% – scadență la 2 ani

7,60% – scadență la 4 ani

7,90% – scadență la 6 ani

În euro:

4,15% – scadență la 3 ani

5,25% – scadență la 5 ani

6,50% – scadență la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei (pentru emisiunile în lei) și 100 de euro (pentru cele în euro). Pragul minim de subscriere rămâne 5.000 de lei sau 1.000 de euro.

Investiție sigură, fără comisioane și fără taxe

Un avantaj important al programului FIDELIS este absența comisioanelor bancare în procesul de subscriere. În plus, dobânzile și câștigurile de capital sunt complet neimpozabile.

Investitorii pot reinvesti sumele provenite din titluri ajunse la scadență sau pot vinde înainte de termen, primind dobânda aferentă perioadei de deținere.

Rezultatele programului FIDELIS până acum

De la lansarea sa, programul FIDELIS a atras investiții totale de peste 57,13 miliarde de lei, prin 458.010 subscrieri. O parte semnificativă a succesului provine din tranșele dedicate donatorilor de sânge, care au investit peste 3,62 miliarde de lei prin 43.814 subscrieri.