De către

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta în luna octombrie, a fost suspendat de Statele Unite după ce Rusia a menținut o poziție inflexibilă privind cererile sale legate de Ucraina, relatează Financial Times (FT).

Publicația britanică scrie că decizia Washingtonului a venit în urma unei convorbiri tensionate între șefii diplomației celor două țări.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile apărute în FT, întrucât Casa Albă nu a oferit un comentariu, iar oficialii ruși nu au fost disponibili pentru declarații.

Cererile Kremlinului: concesii teritoriale și garanții de neaderare la NATO

Potrivit FT, Ministerul de Externe al Rusiei a transmis recent o notă diplomatică către Washington, în care reitera cerințele Moscovei pentru un eventual acord de pace:

cedarea de teritorii suplimentare de către Ucraina ca precondiție pentru un armistițiu;

reducerea semnificativă a forțelor armate ucrainene;

garanții ferme că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

Documentul invoca nevoia de a aborda „cauzele profunde” ale conflictului – formulare folosită de președintele Vladimir Putin pentru a justifica invazia asupra Ucrainei.

Convorbirea Lavrov–Rubio, momentul decisiv

După transmiterea notei, a avut loc o discuție telefonică între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio.

Surse citate de FT afirmă că, ulterior, Rubio i-ar fi transmis președintelui Donald Trump că Moscova „nu manifestă nicio dorință de a negocia”, fapt care a dus la anularea oficială a summitului.

Poziția Kievului: fără retrageri suplimentare

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că, deși Ucraina este deschisă discuțiilor de pace, țara sa nu va retrage trupele din alte teritorii doar pentru a răspunde cerințelor Rusiei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.