O monedă de aur spaniolă stabilește un record european de licitație: 3,5 milioane de dolari

O monedă de aur spaniolă din începutul secolului al XVII-lea a fost vândută la licitație marți pentru aproape 3,5 milioane de dolari, stabilind un record pentru o monedă europeană, a anunțat casa de licitații, notează AFP.

Este vorba despre primul „Centen Segoviano”, bătut la Segovia în 1609, care a fost achiziționat pentru 2.817.500 franci elvețieni (aproximativ 3.490.000 de dolari), comision inclus, a precizat casa de licitații specializată Numismatica Genevensis.

Moneda, cântărind 340 de grame (12 uncii) de metal prețios, a fost emisă în timpul domniei lui Filip al III-lea, într-o perioadă în care Imperiul Spaniol se îmbogățise prin prădarea aurului și argintului din Americi de către conquistadori.

Potrivit Numismatica Genevensis, Centenul „nu a fost conceput pentru uz cotidian, ci ca piesă de prezentare, menită să arate puterea și bogăția regatului spaniol tuturor”.

Această vânzare depășește recordul stabilit cu doar câteva zile în urmă de o monedă de 100 de ducati reprezentând pe împăratul romano-german Ferdinand al III-lea, care fusese adjudecată pentru 1,95 milioane de franci elvețieni.

Detalii despre cumpărător sau vânzător nu au fost făcute publice.

