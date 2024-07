Un apel fals la numărul de urgenţă 112 a mobilizat poliţiştii din Arad. O voce feminină anunţa că a fost răpită de fostul soţ şi este ţinută ostatică într-un beci. Poliţiştii au identificat apelanta, o fată de 11 ani, potrivit Pro Tv.

Pe 5 iulie, în jurul orei 15, o persoană a sesizat prin 112 faptul că este răpită de fostul soț și ținută, fără voia sa, într-un beci. Apelanta a mai precizat că are 23 de ani și a transmis operatorului 112 un nume, a închis telefonul, iar ulterior nu a mai putut fi contactată.



„La nivelul Poliției Municipiului Arad, a fost constituită o echipă complexă, formată din polițiști de ordine publică, investigații criminale, jandarmi, precum și polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale. În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

În continuarea cercetărilor, cu sprijinul Biroului Operațiuni Speciale Arad și al Biroului de Analiză a Informațiilor Arad, la data de 6 iulie a fost identificată persoana care a apelat 112, și ulterior depistată, în localitatea Șiria. În cauză, este vorba despre o minoră de 11 ani, cu domiciliul în Germania. Aceasta, aflându-se în vizită la o rudă, în municipiu, ar fi apelat abuziv numărul de urgență 112, după care ar fi aruncat cartela SIM.

„Mama minorei a fost sancționată contravențional pentru lăsarea nesupravegheată a acesteia, urmând a fi dispuse și alte măsuri, dacă se impun”, transmite IPJ Arad.

Minoră dispărută de acasă, căutată de poliție

Poliţiştii caută o minoră în vârstă de 14 ani, din localitatea Parava, a cărei dispariţie de acasă a fost sesizată de familie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

„Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorei Grigoriu Floricica Adela, în vârstă de 14 ani. Minora a plecat voluntar de pe raza comunei Parava şi nu a revenit până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru.

