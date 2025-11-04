O legendă a fotbalului italian, impresionat de Cristi Chivu! „Este un antrenor de mare echipă, îmi place să-l ascult”

Fostul internațional italian a lăudat analiza tehnicianului român după victoria Interului cu Verona, scor 2-1.

Fostul mare atacant italian Antonio Cassano (43 de ani) a avut numai cuvinte de apreciere la adresa lui Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano. În cadrul emisiunii „Viva El Futbol”, Cassano a spus că tehnicianul român este „un antrenor de mare echipă”, capabil să ducă formația nerazzurra la cel mai înalt nivel.

Cassano, care a evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum AS Roma, Real Madrid, AC Milan și Inter, a lucrat cu nume mari din antrenorat și consideră că fostul internațional român are toate calitățile pentru a se impune printre tehnicienii de top ai generației sale.

„Dacă cineva nu a văzut Verona – Inter, să asculte analiza lui Chivu. Nu face nicio greșeală, îmi place să-l ascult. Chivu este un antrenor destinat echipelor mari, amprenta lui e evidentă. Este credibil, chiar dacă a fost pe bancă doar de câteva ori”, a spus Cassano, referindu-se la modul lucid și echilibrat în care Chivu a analizat meciul câștigat de Inter la Verona, scor 2-1.

Fostul atacant italian a completat: „Inter nu a meritat să câștige. A marcat un gol minunat și a beneficiat de o greșeală. Verona merita o remiză, dar dacă reușești să câștigi aceste meciuri și te apropii de Napoli la un punct, e înfricoșător.”

Chivu, reacție echilibrată după victoria cu Verona

După meci, Cristi Chivu a oferit o analiză lucidă a partidei, recunoscând că jocul echipei sale nu a fost strălucitor, dar subliniind importanța rezultatelor în astfel de momente:

„Avem întotdeauna obligația de a oferi cea mai bună versiune a noastră pe teren. Trebuie mereu să adăugăm ceva. După golul de 2-1, pot spune că am făcut asta. Meciurile nu se câștigă întotdeauna jucând frumos. Accepți că uneori ai putea pierde. Câteva contraatacuri ale lor mi-au înghețat sângele și m-au obligat să schimb strategia. Când nu poți câștiga, te mulțumești cu un egal, dar am făcut bine că am câștigat în ultimele minute.”

Tehnicianul român a glumit și pe seama statisticii faulturilor, care i-a surprins pe jurnaliști: „Nu îi prindeam deloc… Au viteză și intensitate, știam care sunt punctele lor forte. Uneori, așa e jocul. Nu vă voi spune că venim după al cincilea meci în zece zile, n-are rost, nu caut alibiuri.”

Cu această victorie, Inter a ajuns la 21 de puncte în 10 etape, același bilanț pe care îl avea Jose Mourinho în primul său sezon pe banca echipei, în 2008–2009 — o paralelă care nu a trecut neobservată de presa italiană.

Cristi Chivu continuă să impresioneze la conducerea nerazzurrilor, iar aprecierile venite de la o voce atât de influentă precum Antonio Cassano confirmă statutul său în creștere în fotbalul european.

