Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a dezvăluit luni că o femeie implicată în rețeaua care a încercat să manipuleze alegerile prezidențiale din România în favoarea lui Călin Georgescu a fost reținută, într-o declarație făcută la Antena 3 CNN. Aceasta a făcut parte și din gruparea care vizează destabilizarea Republicii Moldova, prin recrutarea de tineri moldoveni și instruirea lor în Serbia, precum și prin campanii de manipulare pe rețelele sociale. Anatol Șalaru a mai precizat că, la percheziții, forțele de ordine moldovene au descoperit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari.

Timp de cinci luni, jurnaliștii din Republica Moldova de la Nord News s-au infiltrat într-o rețea de influență, construită în jurul ONG-ului „Evrazia”, legat de condamnatul fugar Ilan Șor, și au documentat – din interior – cum se recrutează tineri, cum se fac „sondaje formatoare”, cum se pompează conținut politic în social media și cum se ocolesc regulile cu plăți în numerar sau crypto. Totul cu un scop: manipularea alegerilor din România și Republica Moldova. Anatol Șalaru a dezvăluit la Antena 3 CNN că o femeie implicată în această rețea a fost reținută.

„Am cunoscut de la început subiectul anchetei și așteptam cu nerăbdare să fie făcută public, ceea ce ține de implicarea în alegerile din România, fiindcă această doamnă, care îi explica lui Dumitru Pelin că 65 de tineri din Moldova, vorbitori de limba română, au lucrat pentru Călin Georgescu, pe toate rețelele, pe toate căile pe care le-au avut la dispoziție și această doamnă este reținută de către poliție și sunt sigură că acasă la ea vor fi descoperite toate registrele pe care le are despre implicarea acestor tineri în campania electorală. Acești specialiști în IT despre care se spune că au fost foarte buni”, a spus fostul ministrul al Apărării de la Chișinău.

Aceasta deținea un portofel virtual de 107 milioane dolari

Politicianul moldovean a dezvăluit, de asemenea, că în cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit un portofel virtual cu 107 milioane de dolari.

„Mai nou, nu știu dacă a apărut în spațiul public, dar știu de la cei implicați a fost descoperit un portmoneu cu criptomonede de 107 milioane de dolari, bani meniți să ajungă la cei care vor destabiliza situația, cei care își vând votul și sunt pregătiți pentru violențe pentru ziua de duminică și ziua de luni”, a spus Șalaru.

Anatol Șalaru a subliniat că nu există „nicio îndoială” că Rusia a avut un plan care a vizat destabilizarea României, prin instalarea unui președinte pro-rus, iar acum Moscova vrea un guvern pro-rus la Chișinău.

„Nu există nicio îndoială, a fost un plan care a vizat și România și Republica Moldova. A fost un plan care a vizat destabilizarea României, aducerea la Chișinău a unui guvern pro-rus și a unui președinte pro-rus în România. România a rezistat, sper ca și Republica Moldova să reziste”, a explicat fostul ministru.

După ce zeci de persoane au fost reținute în Moldova, acuzate că pregăteau revolte în masă „coordonate de Rusia” în urma unor pregătiri în Serbia, fostul ministru a precizat că nu este o strategie nouă a Moscovei.

„Nu e prima echipă pregătită în Serbia sau în Rusia. Au mai făcut și în 2014 când s-au pregătit să creeze Novorusia, când armata rusă era pregătită să ajungă până la Odesa și Republica Moldova. Republica Moldova e una din etapele la care visează Putin. Și atunci au fost pregătiți și acum sunt pregătiți.

Rusia are în plan o lovitură de stat la Chișinău

Putin nu vrea pace în Republica Moldova, vrea Moldova pentru a o folosi în războiul din Ucraina. Nu investește bani în infrastructură sau în proiecte sociale, investește pentru a destabiliza situația”, a explicat Șalaru.

Fostul parlamentar se teme că dacă rezultatul alegerilor din 28 septembrie nu va fi cel dorit de Rusia, Moscova nu va ezita să orchestreze o lovitură de stat la Chișinău.

„Au mai fost și la protestele din București, protestele care îl sprijineau pe Călin Georgescu străini cu pregătire militară, au fost depistați cu cuțite.

Rusia vrea cu orice preț să câștige alegerile, dacă nu va reuși să le câștige pașnic, sunt sigur că vor încerca să destabilizeze situația, să organizeze o lovitură de guvern la Chișinău, pentru asta au nevoie de cei 300 care erau la Chișinău care să înceapă violențele, pentru asta erau pregătiți și cei din Transnistria să vină la Chișinău, inclusiv Armata Rusă.

Rusia vrea o Moldovă supusă, subordonată. Moldova a ales Europa și sunt sigur că va alege Europa”, a conchis Șalaru la Antena 3 CNN.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a avertizat, luni, pe moldoveni că Moscova cheltuie sute de milioane de euro pentru a manipula alegerile parlamentare din 28 septembrie și pentru a deturna națiunea de la parcursul ei european. Dacă Chișinăul ar ajunge sub controlul Rusiei, consecințele vor fi „directe și periculoase”, iar Republica Moldova ar putea deveni „rampă pentru infiltrarea în regiunea Odesa”, a mai spus Maia Sandu, în discursul său către națiune.

