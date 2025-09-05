O patrulă de jandarmi a surprins, joi seară, o femeie care încerca să distrugă frânele și sistemul de alarmă al unei trotinete electrice de închiriat, pe o stradă din centrul Bucureștiului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, când echipajul de jandarmi a observat femeia în timp ce secționa, cu ajutorul unui cuțit, cablurile sistemului de frânare și de alarmă al trotinetei.

Jandarmii au intervenit imediat, au identificat persoana și au condus-o la secția de poliție pentru continuarea verificărilor.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre motivele gestului sau despre eventuale acuzații care ar putea fi formulate pe numele femeii.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!