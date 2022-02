O familie de trei persoane a murit în mod misterios – Au încercat să sune și să ceară ajutor, spunând că se încălzesc cu copilul lor

Trei persoane au decedat în California, în august în mod misterios. Aceștia s-au aventurat într-o excursie de o zi. Două luni mai târziu, oficialii au spus că familia a murit din cauza căldurii extreme și a deshidratării. Înregistrările telefonice recent lansate arată că familia și-a dat seama că sunt în pericol și a încercat să ceară ajutor, potrivit Insider.

Poliția a publicat noi detalii despre o familie de trei persoane care a murit din cauza căldurii extreme și a deshidratării în timpul unei drumeții în California de Nord, vara trecută, într-un caz neobișnuit care i-a nedumerit pe oficiali.

Cadavrele lui John Gerrish, Ellen Chung, fiica lor în vârstă de 1 an, Miju, și câinele lor, Oski, au fost găsite în Pădurea Națională Sierra pe 17 august. Departamentul poliției din Mariposa a declarat la acel moment că nu există o cauză clară a morții. Două luni mai târziu, oficialii au spus că familia a murit de „hipertermie” și „deshidratare ”.

Într-o declarație furnizată joi pentru Insider, departamentul poliției a publicat înregistrări telefonice din cadrul excursiei, inclusiv încercări de apeluri și fotografii, din care reiese că familia și-a dat seama că este în pericol și a încercat să ceară ajutor.

În dimineața excursiei, temperaturile estimate erau în jur de 24 de grade în zona de parcare unde și-au lăsat mașina și au plecat pe jos. După o drumeție de aproximativ 2 km, familia a ajuns într-o zonă în care temperaturile depășeau 37 de grade, înainte de a continua pe o porțiune abruptă de potecă.

Prima fotografie remarcată de poliție a fost făcută în apropiere de vârful traseului la 7:44 a.m. Cuplul a continuat să facă periodic fotografii, inclusiv selfie-uri în jurul orei 10 a.m. și o fotografie a unui pârâu în jurul orei 10:30 a.m., potrivit poliției.

Primul semnal care reiese din înregistrările lor telefonice a venit la ora 11:56 a.m., când au încercat să trimită un mesaj, cerând ajutor. Din cauza lipsei de semnal, mesajul nu s-a trimis niciodată.

„Poți să ne ajuți ?”, scria în mesaj, potrivit poliției. „Suntem pe traseul sălbatic, ne întoarcem spre traseul Hites Cove. Nu avem apă și ne încălzim cu copilul.”

De asemenea, au încercat să efectueze un apel la 12:09 și alte patru apeluri consecutive începând cu ora 12:35, dar niciunul dintre apeluri nu s-a efectuat. Poliția a spus că familia nu a încercat să sune la 911.

Încercările de apel au fost făcute în apropierea locului unde au fost găsite cadavrele, la aproximativ 2 km de locul unde era parcata mașina lor. Familia a făcut drumeții în jur de 4 km.

„Rezultatele datelor de pe telefonul mobil au fost ultimul lucru pe care detectivii l-au așteptat. Informațiile extrase confirmă constatările noastre inițiale”, a declarat șeriful Jeremy Briese de la Biroul de poliție din Mariposa County.

Un expert în supraviețuire a declarat anterior pentru Insider că decesele cauzate de căldură extremă și deshidratare sunt mai frecvente decât își dau seama mulți oameni.

„Moartea lor este cu adevărat o tragedie”, a spus Cat Bigney, care a fost consultat pentru Bear Grylls și National Geographic. „Din păcate, se întâmplă în fiecare an aventurierilor nepregătiți”.

