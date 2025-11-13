O ceașcă de cafea pe zi ar putea reduce riscul de recurență al fibrilației atriale cu 39%, arată un nou studiu

Un nou studiu publicat în JAMA aduce o perspectivă surprinzătoare asupra consumului de cafea: o ceașcă de cafea cu cofeină pe zi ar putea reduce riscul de reapariție al fibrilației atriale (AFib) cu până la 39%.

Fibrilația atrială este una dintre cele mai frecvente tulburări de ritm cardiac, afectând peste 37 de milioane de oameni la nivel global. Boala poate provoca bătăi neregulate ale inimii și crește riscul de accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă.

Primul studiu clinic randomizat care analizează efectul cafelei asupra AFib

Cercetarea, realizată de o echipă de la Universitatea din California, San Francisco, a inclus 200 de adulți diagnosticați cu fibrilație atrială persistentă, toți consumatori de cafea. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: unii au băut zilnic cel puțin o ceașcă de cafea cu cofeină, iar ceilalți au renunțat complet la cofeină timp de șase luni.

Rezultatele au arătat că cei care au consumat cafea zilnic au avut un risc de recurență al AFib cu 39% mai mic față de cei care s-au abținut.

Rezultatele contrazic recomandările mai vechi potrivit cărora pacienții cu fibrilație atrială ar trebui să evite cafeaua. Cercetătorii spun că aceste date deschid calea pentru noi studii care să exploreze dacă băuturile cu cofeină ar putea avea, de fapt, un rol protector asupra inimii.

Totuși, specialiștii subliniază că moderația este esențială și că efectele pot varia în funcție de starea generală de sănătate a fiecărui pacient.

