Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa.

‘Sistemul de detectare funcționează’, a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. ‘Au loc investigații’.

El a declarat că se va întâlni cu poliția săptămâna viitoare pentru a analiza amenințarea și a lua măsurile necesare pentru a-i găsi și aresta pe piloții de drone.

Baza militară din Kleine-Brogel, în regiunea Flandra, a participat la manevrele anuale ale NATO din octombrie pentru apărarea teritoriului Alianței cu arme nucleare, la care au luat parte aproximativ 2.000 de militari.

Conform unor informații neconfirmate, baza aeriană este una dintre locațiile din Europa unde sunt stocate arme nucleare americane, mai menționează dpa.

Belgia a deschis deja o anchetă după ce drone au fost observate duminica și marțea trecute deasupra unei alte baze militare din sud-estul țării, la Marche-en-Famenne.

Țările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spațiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în zona aeroporturilor din Copenhaga și München și în regiunea baltică.

Drone de un milion de euro achiziționate de MApN prin intermediul unui german

Ministerul Apărării Naționale (MApN) din România a achiziționat 22 de sisteme de drone de spionaj cu aripă fixă de la compania germană Quantum Systems, într-o tranzacție în valoare de 18,5 milioane de euro, notează defapt.ro.

Potrivit presei internaționale, fiecare dronă costă aproximativ un milion de euro, iar această achiziție a fost intermediată de același german care a facilitat aducerea blindatelor Piranha V în România.

Christian Goettfert, în 2018, era directorul de afaceri internaționale al General Dynamics European Land Systems (GDELS). La începutul acelui an, a sărbătorit semnarea unui contract semnificativ cu Ministerul Apărării Naționale (MApN) din România, în valoare de 868 de milioane de euro, pentru furnizarea a 227 de blindate Piranha V. Acest contract a reprezentat una dintre cele mai mari afaceri de armament din România, semnificativă pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării. Acum, aceste trece la următorul pas.

