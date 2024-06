O asistentă de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală a fost reţinută, miercuri după amiază, în dosarul în care procurorii anchetează împrejurările în care mai mulţi pacienţi ai acestei unităţi, internaţi la secţia de anestezie-terapie intensivă, au murit, potrivit spotmedia.ro.

Femeia, care fusese audiată anterior în dosar, are calitatea de suspect şi este acuzată de mărturie mincinoasă.

Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzaţii conform cărora 17 pacienţi internaţi la ATI au murit, în decurs de doar patru zile, ca urmare a reducerii voluntare, de către personalul medical, a dozei de noradrenalină, un neurotransmiţător utilizat pentru creşterea sau menţinerea tensiunii arteriale.

Miercuri, la Serviciul Omoruri din Capitală, a fost dusă la audieri, pe bază de mandat, o femeie care avea calitatea de martor în dosar. În urma administrării probatoriului, femeia a fost pusă sub acuzare pentru mărturie mincinoasă şi a fost reţinută, având calitatea de suspect, au transmis oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că femeia este asistent medical la Spitalul Sfântul Pantelimon. Ea fusese audiată, anterior, în dosar, declarând că nu a văzut nimic şi nu are nicio informaţie cu privire la modul în care era administrată noradrenalina pacienţilor. Probele adunate la dosar o contrazic însă pe femeie, ceea ce a dus la punerea sa sub acuzare şi schimbarea calităţii din martor în suspect.

Sursele citate au precizat că procurorul de caz nu a decis încă dacă o va prezenta pe femeie instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă sau dacă va dispune o altă măsură preventivă în privinţa acesteia.

În urma acuzațiilor în acest caz, au fost declanșate mai multe anchete în spital – a parchetului, a Corpului de Control din Ministerul Sănătății și a Colegiului Medicilor.

La 1 mai, reprezentanţii Colegiul Medicilor din Bucureşti au prezentat rezultatul anchetei și au precizat că în toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune de vreo abatere de la protocoale sau că cineva ar fi făcut un act deliberat de a suprima viaţa unui pacient.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că are îndoieli cu privire la acuzaţiile unei asistente medicale, care ar fi susţinut că în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” ar fi decedat, în perioada 4 – 7 aprilie, 20 de pacienţi din cauza administrării incorecte a unui medicament.

„Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. – vineri). Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 – 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese – 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (…) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect”, a spus Rafila, la Digi 24.

