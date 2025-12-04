O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autoritățile instituind o restricție parțială de circulație pe banda sensului de mers Brașov – Ploiești.

‘Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au efectuat verificări la fața locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă. O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului’, a informat, miercuri seară, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Conform sursei citate, pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanții la trafic, a fost instituită o restricție parțială de circulație pe banda sensului de mers Brașov – Ploiești, în zona km 111+430 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.

