Primarul orașului Ineu a explicat că închiderea fabricii vine, după o reducere treptată a activității, în ultimii ani

Fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, cel mai mare angajator din zonă, se pregătește să disponibilizeze, în următoarea perioadă, aproximativ 900 de salariați, conform notificării depuse la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad, scrie profit.ro. Potrivit directorului AJOFM, Alexandru Molnar, disponibilizările vor fi efective după data de 10 decembrie, iar pentru sprijinirea angajaților afectați vor fi organizate două burse speciale de locuri de muncă, în această lună.

„Am primit o notificare de concediere colectivă care vizează circa 900 de salariați ai unei companii din sectorul automotive. Vom organiza două burse de angajare dedicate special pentru acești angajați, în zile diferite din această lună”, a precizat Molnar.

Autoritățile locale au semnalat că producția de la fabrica Aptiv din Ineu, ar urma să fie mutată în afara Uniunii Europene. Primarul orașului, Călin Abrudan, a explicat că închiderea fabricii vine după o reducere treptată a activității, în ultimii ani. În prezent, hala de producție este considerată prea mare, în raport cu numărul angajaților rămași, iar costurile de întreținere sunt ridicate.

„Din păcate, producția se va muta în străinătate. În ultimul an, Aptiv a avut între 800 și 1.000 de angajați, iar o mică parte vor mai rămâne temporar pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor. Această decizie va afecta și bugetul local, pentru că Aptiv era principalul contribuitor la veniturile orașului”, a declarat primarul Abrudan.

Totuși, autoritățile locale urmăresc să atenueze impactul prin atragerea unor noi investitori. Un investitor a confirmat deja că va deschide o fabrică de componente electronice, care va crea aproximativ 500 de locuri de muncă, în termen de un an. În paralel, se poartă discuții pentru reintegrarea angajaților disponibilizați în alte unități din regiune și pentru organizarea de cursuri de reconversie profesională.

Reprezentanții Aptiv din Ineu nu au oferit un punct de vedere oficial. Unele surse interne au declarat însă că angajații au fost informați despre încetarea producției și despre acordarea de salarii compensatorii. Compania americană Aptiv, cu sediul central în Dublin, este cunoscută pentru producția de componente auto și tehnologia pentru vehicule autonome și a funcționat, anterior, sub denumirea Delphi Automotive.

Aceasta nu este prima fabrică Aptiv închisă în România: în 2018, unitatea din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, a fost închisă, afectând aproape 700 de angajați. În luna iunie a acestui an, Astra Rail Industries a concediat aproape întreaga forță de muncă de la fabrica de vagoane din Arad, în urma deciziilor de eficientizare și a presiunilor economice.

