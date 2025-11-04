Nvidia și Deutsche Telekom dezvăluie planurile pentru un centru de inteligență artificială de 1 miliard de euro

Gigantul tehnologic american Nvidia și Deutsche Telekom au anunțat marți planurile pentru lansarea unui centru industrial de inteligență artificială (AI) în valoare de un miliard de euro (aproximativ 1,1 miliarde de dolari), proiectat să fie „sigur și suveran”, notează AFP.

Potrivit Deutsche Telekom, această „fabrică de AI” va permite companiilor din Germania și Europa „să dezvolte, să antreneze și să utilizeze inteligența artificială pentru orice aplicație de fabricație, de la design până la robotică, folosind o infrastructură IT sigură și suverană”.

Centrul va fi amplasat în orașul Munchen, în sudul Germaniei, și va fi alimentat de mii de procesoare avansate de inteligență artificială produse de Nvidia. Operațiunile sunt programate să înceapă în primul trimestru al anului 2026.

Punctele forte ale Germaniei în inginerie și industrie sunt legendare, iar acum acestea sunt amplificate de inteligența artificială, a declarat Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, în cadrul evenimentului de lansare desfășurat la Berlin.

Deutsche Telekom, cel mai mare operator de telecomunicații din Germania, va furniza infrastructura fizică, iar compania germană SAP va asigura platformele software, inclusiv tehnologiile AI necesare pentru funcționarea centrului.

Anunțul survine într-un moment în care Europa încearcă să recupereze decalajul în cursa globală pentru inteligență artificială, concurând cu Statele Unite și China, țări care au făcut progrese semnificative în dezvoltarea modelelor AI. În același timp, crește preocuparea pentru „suveranitatea datelor” în Europa, asigurându-se că datele cetățenilor sunt stocate local, nu în străinătate, la companii tehnologice americane.

