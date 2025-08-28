Nvidia raportează vânzări record pe fondul boom-ului AI și a cererii uriașe pentru cipuri de ultimă generație

Nvidia, cea mai valoroasă companie la nivel global, a anunțat rezultate financiare impresionante pentru al doilea trimestru fiscal, cu venituri de 46,7 miliarde de dolari, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această performanță a fost susținută în special de segmentul de centre de date dominate de inteligența artificială, care a înregistrat o creștere anuală de 56% și a adus 41,1 miliarde de dolari în venituri.

Nvidia raportează vânzări record

Profitul net al companiei a atins 26,4 miliarde de dolari, o creștere de 59% față de anul precedent, evidențiind cererea tot mai mare pentru GPU-urile de ultimă generație. Dintre acestea, seria Blackwell a contribuit cu 27 miliarde de dolari, CEO-ul Jensen Huang declarând că „Blackwell este platforma AI pe care lumea a așteptat-o”.

Huang a estimat că investițiile în infrastructura AI vor ajunge la 3-4 trilioane de dolari până la sfârșitul deceniului, subliniind rolul central al Nvidia în dezvoltarea și procesarea modelelor GPT open source lansate recent de OpenAI, care au necesitat procesarea a 1,5 milioane de tokenuri pe secundă pe un singur sistem Blackwell GB200 NVL72.

Totuși, Nvidia se confruntă cu dificultăți pe piața chineză. Vânzările de cipuri H20 destinate Chinei au fost zero în acest trimestru, deși 650 de milioane de dolari în cipuri H20 au fost vândute unui client din afara Chinei. Restricțiile americane asupra vânzărilor de GPU-uri avansate către China și reticența guvernului chinez de a permite folosirea acestora au determinat compania să oprească temporar producția H20.

Pentru trimestrul al treilea, Nvidia estimează venituri de aproximativ 54 miliarde de dolari, cu o marjă de eroare de ±2%, excluzând livrările de H20 către China.

Performanța remarcabilă a Nvidia reflectă cererea continuă de tehnologii AI de vârf și poziția solidă a companiei în sectorul global al semiconductoarelor, în ciuda provocărilor geopolitice.

