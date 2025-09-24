Nvidia investește 100 de miliarde în OpenAI: parteneriat uriaș care schimbă cursa pentru cipuri personalizate

Nvidia și OpenAI au parafat un acord istoric ce prevede investiții de până la 100 de miliarde de dolari și acces la peste 10 gigawați de infrastructură AI până în 2028. Mișcarea consolidează poziția Nvidia drept principal furnizor de putere de calcul pentru OpenAI, în timp ce compania lui Sam Altman continuă să dezvolte cipuri personalizate alături de Broadcom.

Nvidia investește 100 de miliarde în OpenAI

În baza acordului, primele implementări vor fi făcute începând cu platforma Vera Rubin, programată pentru sfârșitul lui 2026. Practic, OpenAI obține scalare imediată cu ajutorul ecosistemului Nvidia – care include software-ul CUDA, rețeaua NVLink și ani de optimizare – evitând întârzieri critice într-o cursă globală a AI unde fiecare lună contează.

Parteneriatul se aliniază cu ambițiosul proiect Stargate, evaluat la 500 de miliarde de dolari, ce prevede o infrastructură masivă pentru AI în Statele Unite. În acest context, investiția Nvidia oferă vizibilitate financiară pe termen lung și validează amploarea planului.

Totuși, competiția rămâne acerbă. AMD, prin noile generații de acceleratoare MI300 și MI350, rămâne un jucător puternic pentru alți hyperscaleri, iar giganți ca Amazon, Microsoft sau Google vor continua să investească în cipuri proprii pentru a-și păstra independența strategică.

Prin această mișcare, Nvidia nu doar că își asigură ani de venituri garantate, dar își extinde și influența prin investiții precum participația de 5 miliarde de dolari în Intel și lansarea unui CPU x86 personalizat. Pentru piața AI globală, mesajul e clar: OpenAI merge pe mâna Nvidia până în 2028, dar bătălia pentru viitorul cipurilor personalizate abia începe.

