Nuntă cu fast pe malul lacului: Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în Idaho

Patrick Schwarzenegger, fiul legendarului actor și fost guvernator Arnold Schwarzenegger, și modelul Abby Champion și-au unit destinele într-o ceremonie de poveste, sâmbătă, 6 septembrie, pe malul Lacului Coeur d’Alene, în nordul statului Idaho.

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit

Cei doi, care s-au logodit în decembrie 2023, au ales o nuntă intimă, dar elegantă, în aer liber. Abby a purtat o rochie albă clasică, iar Patrick un sacou alb de smoking, asortat cu pantaloni negri.

La eveniment au participat atât părinții mirelui – Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver –, cât și sora acestuia, Katherine Schwarzenegger Pratt, împreună cu soțul ei, actorul Chris Pratt. Din partea miresei, părinții Laura și Greg Champion au fost alături de fiica lor în ziua cea mare.

Printre invitații speciali s-au numărat actorul Rob Lowe și Jason Isaacs, colegul lui Patrick din serialul The White Lotus, unde a interpretat chiar tatăl personajului său.

Locația aleasă, exclusivistul Gozzer Ranch, are o semnificație aparte pentru cuplu, care a vizitat locul de mai multe ori în trecut. Tot acolo au revenit pentru a sărbători logodna, după ce Patrick i-a cerut mâna lui Abby pe o plajă decorată cu trandafiri roșii.

Patrick a mărturisit în trecut că rolul său principal în organizarea nunții a fost „să o facă fericită pe Abby”. „Tot ce contează este ca ea să aibă ziua pe care și-o dorește. Asta e datoria mea,” a spus actorul într-un interviu pentru GQ.

Nunta celor doi a fost descrisă de apropiați ca fiind una elegantă, plină de emoție și cu o atmosferă de familie, dar și cu strălucirea specifică Hollywoodului.

