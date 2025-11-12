Ministrul Economiei a precizat că toate aceste numiri vor fi reanalizate, în funcție de rezultatul verificărilor instituțiilor abilitate

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că a trimis la Parchet, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) documentele, privind numirea actualei conduceri a companiei Romarm. Controlul intern al Ministerului ar fi descoperit încălcări ale legii în procesul de selecție, atât al Consiliului de Administrație, cât și al conducerii executive.

Potrivit ministrului, verificările Corpului de control au arătat că, în cadrul procedurii, persoane aflate în subordinea candidaților au fost desemnate să participe la selectarea propriilor superiori care, ulterior, au fost promovați în Consiliul de Administrație.

„Am constatat situații în care angajați au avut un cuvânt de spus în numirea șefilor lor, iar aceștia, odată ajunși în CA, au desemnat directorul general, printr-o procedură la care chiar ei participaseră. Este o distorsionare completă a principiului de selecție corectă”, a declarat Miruță.

Raportul Corpului de control semnalează și lipsa verificărilor de fond asupra documentelor depuse de candidați. „Au fost acceptate simple declarații, fără dovezi care să ateste autenticitatea studiilor sau a experienței profesionale. O astfel de procedură nu poate fi considerată serioasă pentru o companie strategică”, a adăugat ministrul.

Miruță a precizat că actualul director general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, nu are nicio legătură cu el și a fost anterior șef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea. „Raportul indică faptul că documentele depuse pentru selecție nu au fost verificate. E o situație care nu poate fi ignorată, într-o companie implicată în contracte sensibile pentru economia de apărare”, a subliniat el.

Toate documentele aferente procesului de numire au fost transmise către Parchet, DNA și AMEPIP pentru verificări suplimentare. „Așteptarea mea este ca aceste instituții să clarifice rapid situația și să stabilească, dacă procedura trebuie reluată. România are nevoie de o conducere curată și transparentă în companiile care gestionează contracte strategice”, a transmis Miruță.

Ministrul a făcut un apel către DNA și AMEPIP să trateze cu maximă seriozitate această situație: „Avem nevoie de o igienizare profundă a managementului public, pentru ca proiectele economice importante, inclusiv cele din industria de apărare, să se desfășoare corect și eficient.”

Numirile în conducerea Romarm au fost făcute în luna august, când compania a anunțat semnarea contractelor de mandat pentru noul director general, Răzvan Pîrcălăbescu, și directorul economic, Adrian Teotoc. Cei doi au fost selectați, în baza prevederilor Ordonanței 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit Romarm, Pîrcălăbescu are experiență diplomatică și administrativă, iar Teotoc a lucrat, anterior, în industria petrochimică, conducând un holding cu o cifră de afaceri de peste un miliard de euro anual.

