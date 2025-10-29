Numărul firmelor intrate în insolvență în România s-a redus cu 2% în primele opt luni din 2025, potrivit unui studiu realizat de Coface România. Au fost deschise 4.561 de proceduri, față de 4.657 în aceeași perioadă a anului trecut.

Sectorul cel mai afectat rămâne comerțul cu ridicata și amănuntul, precum și reparațiile auto, care a raportat 1.131 de insolvențe.

În același timp, instrumentele de plată refuzate au continuat să crească — cu 10% ca număr și 21% ca valoare față de 2024, semnalând tensiuni financiare persistente în mediul de afaceri.

Context global instabil, dar previziuni economice pozitive

Coface notează că primele luni din 2025 au fost marcate de incertitudine globală, alimentată de tarifele comerciale impuse de SUA și de conflictele armate din Ucraina și Gaza.

Cu toate acestea, previziunile privind creșterea PIB-ului mondial au fost revizuite ușor în sus, depășind 3%, datorită evoluțiilor pozitive din piețele emergente, potrivit FMI și OCDE.

În România, economia a încetinit semnificativ: PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în primul semestru, sub așteptări.

„Contextul actual este marcat de numeroase provocări care pun presiune pe mediul economic şi de afaceri. PIB-ul României a crescut în S1 2025 cu doar 0,3%, sub aşteptări, iar una dintre principalele provocări ale mediului de afaceri şi nu numai este inflaţia ridicată”, a declarat Alina Popa, Country Manager Coface România.

Ea a explicat că inflația a fost alimentată de eliminarea plafonării prețurilor la energie din iulie 2025 și de noile măsuri fiscale aplicate începând cu august. „Companiile trebuie să demonstreze agilitate şi capacitate de repliere la un mediu în continuă schimbare”, a adăugat Popa.

Comerțul, construcțiile și transporturile – cele mai vulnerabile sectoare

Pe primele trei locuri în clasamentul insolvențelor se află:

Comerțul cu ridicata și amănuntul/Repararea autovehiculelor și motocicletelor – 1.131 cazuri;

Construcțiile – 947 cazuri;

Transporturile și depozitarea – 571 cazuri.

Dacă primele două sectoare au înregistrat scăderi ale insolvențelor, transporturile și depozitarea au raportat o creștere semnificativă, de la 477 la 571 de cazuri.

Cauzele principale: scăderea cererii din Europa de Vest și concentrarea ridicată a pieței, unde aproximativ 85% dintre companiile insolvente aveau afaceri sub 500.000 euro în 2024.

