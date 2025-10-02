Numărul de infecții Covid a crescut substanțial. S-au reintrodus măștile în spitalele din România

Măştile se întorc în România din cauza numărului mare de infecţii cu Covid. Deja sunt spitale care au decis să instituie un program special de vizite, mult mai scurt decât cel obişnuit. Iar cei care intră în unităţile sanitare trebuie să poarte protecţie facială.

Creșterea numărului de cazuri de infecție cu COVID-19 aduce măsuri dure în mai multe unități medicale din țară. La Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, purtarea măștii de protecție a devenit din nou obligatorie, iar programul de vizită a fost modificat.

„Numărul de infecții cu virusul SARS-COV2 a început să crească. Am decis, pentru protecția pacienților și, evident, pentru protecția aparținătorilor, să restricționăm ușor programul de vizită în așa fel în încât în fiecare zi vizita se va desfășura de la ora 16:00 la ora 17:00”, a declarat Bogdan Lucian, director medical al Spitalului Județean Baia Mare.

Echipamentul de protecție este obligatoriu la ATI

Excepție face secția de ATI, unde aparținătorii vor putea ajunge la cei dragi o oră la prânz și o oră după amiază.

„Rugăm aparținătorii care vin in vizită să respecte regulile spitalului, după cum spuneam, pentru protecția celor dragi”, mai spune Bogdan Lucian.

Pentru a intra pe secțiile spitalului, oamenii trebuie să poarte echipament de protecție. Acesta este oferit gratuit de către spital.

„La intrarea în fiecare secție li se va pune la dispoziție o mască de unică utilizare, un halat de protecție și dezinfectant pentru dezinfectarea mâinilor, pe care îi rugăm să-l folosească la intrarea în secție și la ieșirea de pe secție. În momentul în care incidența cazurilor de COVID-19 va scădea, noi vom ridica aceste măsuri și vom informa populația ca să știe că am revenit la programul normat de vizită”, explică directorul medical al spitalului.

Cazurile de COVID-19 au început să crească odată cu începerea anului școlar și universitar, dar și pe fondul scăderii temperaturilor. Medicii și specialiștii atrag atenția că ne confruntăm cu un val serios de infectări.

