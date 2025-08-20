Europa se confruntă în acest an cu un număr record de focare de boli transmise de țânțari, precum chikungunya și virusul West Nile, a anunțat miercuri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care atrage atenția că schimbările climatice favorizează extinderea acestor infecții, scrie AFP.

Număr record de focare de boli transmise de țânțari în Europa

Europa traversează o fază nouă, în care transmiterea bolilor transmise de țânțari devine mai lungă, mai răspândită și mai intensă – acesta este noul normal, a declarat directoarea ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

Potrivit agenției, temperaturile în creștere, verile mai lungi, iernile mai blânde și modificările tiparelor de ploaie creează condiții ideale pentru dezvoltarea țânțarilor și răspândirea virusurilor.

Țânțarul Aedes albopictus, cunoscut și sub numele de țânțarul-tigru asiatic, vector al virusului chikungunya, este acum prezent în 16 țări europene și 369 de regiuni, comparativ cu 114 regiuni acum un deceniu. În 2025, pe continent au fost înregistrate 27 de focare de chikungunya – cel mai mare număr raportat vreodată. Pentru prima dată, un caz local a fost confirmat în regiunea Alsacia din Franța, un eveniment „excepțional la această latitudine”, subliniind extinderea riscului de transmitere către nord.

În ceea ce privește virusul West Nile, opt state europene au raportat până la 13 august 335 de cazuri locale de infecție la oameni și 19 decese. Italia este țara cea mai afectată, cu 274 de îmbolnăviri confirmate.

Pe măsură ce peisajul bolilor transmise de țânțari se schimbă, tot mai mulți oameni din Europa vor fi expuși riscului în viitor, a avertizat Céline Gossner, șefa secțiunii pentru boli transmise prin alimente, apă, vectori și zoonoze din cadrul ECDC.

Agenția recomandă cetățenilor din zonele afectate să ia măsuri de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari: folosirea repelentelor, purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor, instalarea plaselor la ferestre și utilizarea plaselor de țânțari pentru paturi.

