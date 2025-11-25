8.5 C
„Nu vom mai auzi nimic despre el.” Dezvăluiri tulburătoare despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața

Dragos Soneriu
Pilot de curse concentrat în cască roșie
BARCELONA, SPAIN - MAY 09: Michael Schumacher of Germany and Mercedes GP is seen during the Spanish Formula One Grand Prix at the Circuit de Catalunya on May 9, 2010 in Barcelona, Spain. (Photo by Hoch Zwei/Getty Images)

Un jurnalist apropiat de lumea Formulei 1 a vorbit cu o sursă foarte apropiată de familia Schumacher și susține că fostul campion trăiește izolat, într-o stare stabilă, dar fără perspective de recuperare vizibilă.

La 12 ani de la tragicul accident de schi din Alpii francezi, care i-a schimbat pentru totdeauna viața lui Michael Schumacher (56 de ani), noi informații despre starea sa de sănătate ies la iveală. Legendarul campion din Formula 1 rămâne complet ferit de ochii lumii, iar familia continuă să păstreze un zid de tăcere în jurul său.

Recent, Craig Scarborough, jurnalist britanic cu peste 25 de ani de experiență în Formula 1, a făcut o declarație care a șocat comunitatea sportivă:
„Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el și mi-a spus clar: nu vom mai auzi nimic despre Michael Schumacher.”

Potrivit declarației oferite pentru The Sun, Schumacher ar fi într-o stare stabilă, „cât de confortabil se poate, având în vedere circumstanțele”, însă nu există speranțe reale pentru o revenire publică.

Richard Hopkins: „Nu cred că-l vom mai vedea vreodată”

Fostul șef Red Bull, Richard Hopkins, care l-a cunoscut pe Michael în perioada sa de glorie, a confirmat același lucru: „Nu cred că-l vom mai vedea vreodată. Are un medic personal, un finlandez, și este îngrijit cu toată atenția, dar familia este extrem de discretă. Și pe bună dreptate.”

Hopkins a adăugat că doar un cerc extrem de restrâns – format din oameni ca Jean Todt, Ross Brawn sau Gerhard Berger – are acces la fostul pilot german:
„Chiar și dacă ai fi cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și l-ai întreba, nu ți-ar spune nimic. E o chestiune de respect. Familia a decis că așa trebuie să fie și cred că e corect.”

Laila Hasanovic, exclusă din „cercul de încredere” al familiei Schumacher

Printre puținele persoane care l-au mai putut vizita în ultimii ani s-a numărat Laila Hasanovic, fosta parteneră a fiului său, Mick Schumacher (26 de ani). Finalistă Miss Universe Danemarca 2019, Laila fusese primită în „cercul de încredere” al familiei, însă după despărțirea de Mick, aceasta nu mai are voie să-l vadă pe Michael.

Presa internațională notează că modelul danez are acum o relație cu tenismenul Jannik Sinner, detaliu care a atras și mai mult atenția asupra distanțării de familia Schumacher.

Michael Schumacher rămâne una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial: șapte titluri mondiale, 91 de victorii și peste două decenii de excelență în Formula 1.

Totuși, la peste un deceniu de la accident, tăcerea familiei pare să devină definitivă: „Nu vom mai auzi nimic despre el” – cuvinte care lasă în urmă o tristețe adâncă și un respect neclintit pentru unul dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor.

