Nu-i plac rebelii! Flick reacționează după criza jucătorilor Barcelonei: „Decizia a fost corectă”

Tehnicianul catalanilor spune că înțelege frustrările, dar nu acceptă gesturile nervoase.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (59 de ani), a oferit un răspuns tranșant în urma izbucnirilor nervoase ale unor jucători importanți ai echipei, după meciul recent cu Celta Vigo, încheiat 3-3. Tehnicianul german consideră că fiecare fotbalist are dreptul să fie dezamăgit atunci când nu este folosit, dar susține că manifestările de frustrare trebuie controlate, mai ales în contextul unei reveniri spectaculoase, așa cum a fost cea din weekend.

Partida cu Celta Vigo a fost marcată de trei momente tensionate: Ferran Torres, schimbat în minutul 59, a arătat clar că este deranjat de decizia antrenorului, Ansu Fati a izbucnit nervos după ce nu a fost introdus deloc, iar tânărul Hector Fort a refuzat să-și salute antrenorul la finalul confruntării.

Flick transmite un mesaj clar: reacțiile trebuie să vină în teren, nu pe bancă

Înaintea duelului cu Mallorca, programat marți în etapa cu numărul 33 din La Liga, Hansi Flick a fost întrebat despre gesturile celor trei jucători. Antrenorul german a explicat că a luat deciziile în interesul echipei și că reacțiile individuale trebuie să se transforme în ambiție și performanță, nu în frustrare publică.

„Pot înțelege când jucătorii sunt nemulțumiți. Am fost și eu jucător profesionist și îi înțeleg. Toți vor să demonstreze că pot contribui și că merită să facă parte din echipă. Înțeleg asta, dar nu înțeleg reacția lor. Este o situație pe care trebuie să o accepți. A fost o mare revenire, după ce am fost în dezavantaj. Și am luat decizia corectă”, a declarat Flick, citat de Marca.

„Vrem să vedem o reacție bună din partea jucătorilor, nu ce s-a întâmplat după. Toată lumea sărbătorește victoria. Îmi place să văd reacția fotbaliștilor atunci când joacă”, a mai punctat tehnicianul.

Performanțele jucătorilor în acest sezon explică și în parte deciziile antrenorului. Ferran Torres este singurul dintre cei trei cu cifre remarcabile: 17 goluri și 4 assisturi în 1.460 de minute. Ansu Fati, revenit după accidentări, a bifat doar 191 de minute, fără contribuții directe, iar Hector Fort, folosit sporadic, a jucat 480 de minute, fără gol sau pasă decisivă.

Tot la conferința de presă, Flick a abordat și subiectul accidentărilor. Robert Lewandowski este incert pentru perioada următoare, iar revenirea sa depinde de evoluția unei accidentări mai serioase decât se anticipa. În schimb, portarul Marc-Andre Ter Stegen este aproape de revenire între buturi.

„Sper că va fi pregătit (n.r. – Lewandowski) pentru meciurile decisive. Trebuie să așteptăm. Nu știm când va reveni și cât timp va fi accidentat. Prefer să nu spun prea multe. Ter Stegen? Este pregătit. Este aproape gata. Voi vorbi cu el. Vom decide când va fi cel mai bun moment pentru a reveni”, a adăugat Flick.

