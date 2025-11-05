Noul primar din New York, Zohran Mamdani, îi lansează un mesaj direct lui Donald Trump

Zohran Mamdani, ales recent primar al New York-ului, a transmis un mesaj direct președintelui Donald Trump în discursul său de victorie de marți seară, promițând că va intra în City Hall cu un plan ferm pentru a combate politica divizivă și corupția care au ajutat la ascensiunea acestuia la Casa Albă.

Mesaj de la Zohran Mamdani pentru Donald Trump

Vorbind în fața susținătorilor din Brooklyn, după ce a învins categoric fostul guvernator Andrew Cuomo, Mamdani a subliniat că New York-ul trebuie să fie „lumina într-un moment de întuneric politic”.

Aici credem în apărarea celor pe care îi iubim, fie că ești imigrant, membru al comunității trans, una dintre numeroasele femei afro-americane concediate de Donald Trump din funcții federale, o mamă singură care abia așteaptă scăderea prețului alimentelor sau oricine altcineva aflat într-o situație dificilă, a declarat Mamdani.

Primarul ales, primul musulman care va conduce New York-ul, a trimis un mesaj direct președintelui: Dacă există vreun oraș care poate arăta națiunii cum să-l înfrângă pe Trump, acela este orașul care l-a consacrat. Așadar, Donald Trump, știu că ne urmărești: patru cuvinte pentru tine — turn the volume up!

Victoria sa, cu un avans de peste 8 puncte procentuale față de Cuomo, a marcat o ascensiune impresionantă pentru social-democratul democrat, după ce câștigase primarele din iunie, și o cădere dramatică pentru Cuomo, care a încercat o candidatură independentă bine finanțată.

În discursul său, Mamdani a reiterat câteva dintre principalele politici pe care le va implementa pentru a contracara agenda lui Trump: responsabilizarea proprietarilor de locuințe, combaterea „culturii corupției” care avantajează clasa bogată și extinderea protecțiilor pentru muncitori, alături de sprijinirea sindicatelor.

New York va rămâne un oraș al imigranților, construit de imigranți, condus de imigranți — iar de astăzi, un imigrant îl va conduce, a subliniat primarul ales.

Evenimentul a fost parte dintr-o noapte cu rezultate favorabile pentru democrați, printre care alegerea lui Mikie Sherrill ca guvernator al New Jersey și a lui Abigail Spanberger ca prima femeie guvernator a statului Virginia.

La scurt timp după discursul lui Mamdani, Trump a postat pe Truth Social mesajul criptic: „…AND SO IT BEGINS!”, sugerând că se pregătește să răspundă valului de victorii democratice.

