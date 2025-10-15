Noul album al lui Ed Sheeran apare pe tricoul Barcelonei în El Clásico – Spotify și Barça scriu istorie împreună

FC Barcelona și Spotify continuă colaborarea lor inovatoare la intersecția dintre fotbal și muzică, de această dată cu Ed Sheeran în prim-plan. Logo-ul noului său album, Play, va apărea pe tricourile echipei feminine în meciul cu Granada CF din 19 octombrie și pe cele ale echipei masculine în marele El Clásico cu Real Madrid, programat pentru 26 octombrie.

Aceasta marchează a șaptea schimbare de logo Spotify de pe tricourile Barcelonei și un moment istoric: Ed Sheeran devine primul artist solo pop masculin care apare pe celebrul echipament blaugrana.

Muzică, fotbal și o conexiune globală

Albumul Play reprezintă o celebrare a bucuriei de a trăi, inspirat din sunetele și poveștile adunate de artist în călătoriile sale din jurul lumii. Acest spirit de diversitate culturală și conexiune globală se aliniază perfect cu identitatea internațională a FC Barcelona.

„Prezența albumului Play pe fața tricoului simbolizează puterea muzicii de a uni oamenii din toate colțurile lumii. Barca este sinonimă cu tinerețea, creativitatea și stilul expresiv – valori pe care Ed Sheeran le împărtășește pe deplin”, au transmis reprezentanții clubului.

Sheeran, un mare fan al fotbalului și al orașului Barcelona, se alătură unei liste impresionante de artiști care au apărut pe tricoul catalanilor, printre care Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía și Drake.

Ediții limitate și colecții speciale

Pentru fanii care vor să aibă o piesă de colecție, clubul lansează ediții limitate ale tricourilor de meci și o colecție lifestyle inspirată din universul vizual al albumului Play — cu două tricouri, o bluză și un fular.

Vor exista 1.899 de tricouri Match Quality disponibile, dar și 22 de exemplare exclusiviste, semnate de titularii echipelor masculine și feminine din meciurile respective. În premieră, 11 tricouri vor purta chiar semnătura lui Ed Sheeran.

Tricourile vor putea fi achiziționate din Barça Stores, magazinul online al clubului, și Nike Store de pe Passeig de Gràcia, începând cu 15 octombrie, iar precomenzile se deschid pe 14 octombrie, la ora 22:00 (CEST).

