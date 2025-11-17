Noua hartă globală a stresului tectonic arată unde scoarța Terrei este aproape să se fractureze

O nouă hartă mondială, bazată pe peste 100.000 de măsurători, dezvăluie zonele în care scoarța Terrei este cel mai aproape de punctul de rupere. Actualizarea — cea mai amplă de până acum — arată cu o precizie sporită cum sunt distribuite forțele care împing și trag continentele și cum aceste tensiuni pot declanșa cutremure devastatoare.

Proiectul este coordonat de Centrul Helmholtz pentru Geostiințe (GFZ) din Germania, în colaborare cu Universitatea Queensland din Australia, și este condus de geofizicianul Oliver Heidbach, specialist în stres crustal și hazard seismic. Noua bază de date include 100.842 de înregistrări, dublu față de ediția din 2016, și devine un instrument-cheie atât pentru știința cutremurelor, cât și pentru industriile care forează adânc în subsol.

Ce dezvăluie noua hartă

Harta urmărește orientarea stresului orizontal maxim (SHmax) — direcția laterală care comprimă cel mai puternic rocile. Datele provin din foraje, seisme și teste de teren, integrate într-o imagine globală unitară.

Roșu indică zone de falii normale

indică zone de falii normale Verde marchează regimuri de tip strike-slip

marchează regimuri de tip strike-slip Albastru arată zone de compresie puternică (falii inverse)

Actualizarea include aproape 3.000 de foraje adânci suplimentare și un catalog uniform de mecanisme focale, ceea ce permite o interpretare mai fină în regiuni anterior slab documentate. O nouă clasificare a calității măsurătorilor evidențiază datele puternice și semnalează zonele incerte pentru ca utilizatorii să le poată filtra corect.

Surpriza din Bazinul Bowen

În estul Australiei, un număr mare de foraje miniere au scos la iveală o rotație abruptă a stresului orizontal maxim cu peste 50 de grade pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri. Rezultatele confirmă o ipoteză veche: variațiile laterale în proprietățile rocilor pot devia forțele tectonice în mod semnificativ pe distanțe scurte.

Acest fenomen explică de ce tensiunile tectonice la scară continentală nu coincid întotdeauna cu stresul local — un detaliu crucial pentru proiectarea direcțiilor de foraj în zone complexe.

Implicații pentru foraj, energie și depozitare subterană

Harta devine un instrument esențial în domenii precum:

energia geotermală ,

, stocarea geologică a carbonului ,

, depozitarea deșeurilor la mare adâncime ,

, forajul petrolier și de gaze.

