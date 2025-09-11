Noua agendă socială a UE riscă să eșueze dacă nu livrează pentru cea mai mare și mai tânără minoritate din Europa

BRUXELLES, 10 septembrie 2025 – Discursul privind Starea Uniunii al președintei von der Leyen a recunoscut criza socială a Europei și nevoia de competitivitate echitabilă – însă fără împuternicirea economică și politică a romilor, atât economia Europei, cât și democrația vor rămâne incomplete, a avertizat Roma Foundation for Europe (RFE).

Salutând Legea pentru Locuri de Muncă de Calitate, Strategia Europeană Anti-Sărăcie și noile pachete privind accesibilitatea și costul vieții ca angajamente importante, RFE a avertizat că succesul acestora va depinde de măsura în care ele vor ajunge la cei mai excluși de pe piața muncii și din zona securității.

„Excluderea economică nu este o problemă de minorități, ci o amenințare la însăși fundația proiectului european” ,a declarat Neda Korunovska, vicepreședinte pentru Analiză și Rezultate al Roma Foundation for Europe.

Așa cum arată raportul recent al RFE, costul economic al lăsării romilor în urmă este uriaș. „Atingerea parității în ocupare ar putea aduce până la 10 miliarde de euro suplimentar în PIB-ul anual al UE. Doar în România, paritatea ar genera 10,3 miliarde de euro anual în PIB, o creștere de 2,3%. În Bulgaria, câștigul ar fi de 1,95 miliarde de euro (2,07% din PIB), iar în Slovacia de 3,49 miliarde de euro (peste 10% din PIB)”, a adăugat ea.

Pentru a aborda aceste decalaje, RFE a recomandat următoarele:

Legea pentru Locuri de Muncă de Calitate trebuie să creeze căi reale către un loc de muncă formal și decent. Astăzi, doar 43% dintre adulții romi sunt angajați și doar 28% dintre femeile rome. Reducerea acestui decalaj este crucială dacă Europa este serioasă în privința competitivității și dacă nu dorește să rateze talentul celei mai tinere și mai rapide minorități în creștere.

În plus, Strategia Europeană Anti-Sărăcie abordează o nevoie urgentă. 56% dintre tinerii romi nu sunt în educație, muncă sau formare, aproape de cinci ori mai mult decât media UE de 11,7%. Fără a aborda această problemă prin extinderea formării și eliminarea barierelor structurale în calea angajării, Europa nu poate spera să își atingă obiectivele de reducere a sărăciei.

De asemenea, măsurile privind accesibilitatea și costul vieții trebuie să fie concepute având în vedere gospodării precum cele ale romilor. În sondajele RFE din 2024, romii au identificat costul vieții (21%) și șomajul (11%) drept principalele lor preocupări.

RFE salută, de asemenea, anunțul privind crearea unui Centru European pentru Reziliență Democratică. Pentru romi, alegerile au însemnat prea des presiune, intimidare și acum dezinformare, în ciuda faptului că rămân printre cei mai puternici susținători ai UE. Pentru ca Centrul să fie credibil, el trebuie să acorde prioritate și să protejeze pe cei care încă mai cred în Europa chiar și atunci când Europa dezamăgește și să le întărească vocile.