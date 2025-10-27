Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de fraudă online care folosește identitatea fostului CERT-RO pentru a înșela utilizatorii.

Escrocheria se răspândește prin mesaje trimise pe WhatsApp, în care pretinși reprezentanți ai unui așa-zis „Departament de Resurse Umane CERT.RO” promit „câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”.

„Aţi primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri? Este o tentativă de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi – o înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale şi financiare. După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informaţii confidenţiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare”, avertizează DNSC într-o postare pe Facebook.

Recomandările DNSC pentru utilizatori

Experții în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să nu interacționeze cu numere necunoscute, să nu acceseze linkuri și să nu introducă coduri primite prin SMS sau OTP.

De asemenea, este indicată activarea autentificării în doi pași (2FA), folosirea de parole unice și complexe și raportarea tentativelor suspecte la 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

„Fiţi vigilenţi! Nicio instituţie publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câştiguri rapide. Siguranţa digitală începe cu un singur gest: atenţia”, subliniază DNSC.

Fraude tot mai sofisticate

Conform unui studiu recent, trei din zece români au pierdut bani în urma unor fraude online.

Fenomenul este tot mai greu de detectat, avertizează specialiștii, întrucât infractorii cibernetici folosesc inteligența artificială pentru a crea mesaje, imagini și videoclipuri false.

„Metodele atacatorilor sunt din ce în ce mai bine puse la punct, sunt din ce în ce mai complexe. Atacatorii se folosesc și de instrumente de Inteligență Artificială. Mult mai bine se pricep la aceste instrumente decât noi, utilizatorii, să le folosim pentru a ne apăra. Folosindu-se de Inteligența Artificială, fie manipulează imagini, fie manipulează videoclipuri, astfel încât să ne convingă de faptul că scenariul pe care ni-l prezintă este unul plauzibil, este unul real”, a explicat Mihai Rotariu, coordonator în cadrul DNSC, pentru Știrile ProTV.

Parolele simple, poarta deschisă pentru hackeri

Experții atrag atenția și asupra slabei securități a parolelor folosite de români. Combinarea acelorași date pe mai multe conturi sau alegerea unor parole banale, precum „123456”, „administrator” sau „parolă”, crește semnificativ riscul de compromitere.

Un studiu recent din domeniul securității cibernetice arată că peste 90% dintre utilizatori folosesc aceeași parolă pentru două sau mai multe conturi, ceea ce facilitează atacurile cibernetice.

