Accidentele frecvente și tot mai grave în care sunt implicate trotinetele electrice determină schimbări legislative. Parlamentarii propun majorarea vârstei minime de utilizare la 16 ani, reducerea vitezei maxime la 25 km/h și obligativitatea purtării căștii de protecție.

Proiectul aflat în dezbatere parlamentară prevede ca trotinetele electrice să poată fi folosite doar de persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani, față de 14, cât este în prezent.

Lucian Bode, președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, a explicat că modificările vizează siguranța utilizatorilor:

„Maximum 25 km/h viteza de deplasare, la o putere a motorului de 2 kw. Purtarea căștii de protecție devine obligatorie. O altă provocare vizează introducerea unei asigurări obligatorii de răspundere civilă, în cazul pagubelor produse terților”.

Tot mai multe accidente grave

Numai în 2025 au fost înregistrate peste 1.000 de accidente grave cu trotinete electrice, soldate cu pagube materiale, răniți și șapte decese.

Un exemplu vine din Oradea, unde doi tineri aflați pe aceeași trotinetă au căzut violent pe asfalt, dar au scăpat nevătămați.

În Botoșani, două adolescente de 15 ani s-au ciocnit frontal cu o mașină, iar în Piatra Neamț un copil de 15 ani și-a pierdut viața după ce s-a dezechilibrat.

Reacții și măsuri la nivel local

Tragedia de la Piatra Neamț a determinat primăria să rupă contractul cu firma care oferea trotinete de închiriat.

„Starea lor tehnică este una precară, iar regimul juridic actual nu permite o evaluare corectă a acestei stări tehnice, oricine poate să le închirieze şi s-au înregistrat cazuri în care doi sau trei copii foloseau aceeaşi trotinetă”, a declarat primarul Adrian Niţă.

Următorii pași

România are în prezent aproximativ 18.000 de trotinete de închiriat și alte 60.000 personale.

Proiectul legislativ se află în dezbatere publică pentru încă două săptămâni, urmând ca modificările să fie supuse votului în Parlament.

