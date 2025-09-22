Noi fraude cu firme-fantomă validate de ANAF: afaceri fictive de aproape un miliard de euro

După dezvăluirea cazului RICHRBT – compania cu sediu într-un WC public, validată de ANAF și folosită pentru fraude de proporții – apar noi informații alarmante despre modul în care statul român facilitează rețele de escrocherie. Recorder a identificat alte patru firme-fantomă, cu cifre de afaceri fictive ce însumează aproape un miliard de euro, toate primind cod de TVA din partea ANAF.

Noi fraude cu firme-fantomă validate de ANAF

Unul dintre cazuri este Smart Gathering SRL, firmă furată de la un tânăr IT-ist bucureștean. Prin documente false trimise prin e-mail, „Mutu de la Craiova” a reușit să obțină aprobarea Registrului Comerțului pentru schimbarea acționarilor și a denumirii companiei. Ulterior, ANAF a acceptat bilanțuri contabile fabricate care indicau venituri de sute de milioane de euro și i-a emis cod de TVA.

Cu acest gir oficial, compania-fantomă a făcut comenzi de marfă de milioane de euro, inclusiv panouri fotovoltaice, pe care le-a vândut rapid în România și Bulgaria, fără a plăti furnizorii și transportatorii. Prejudiciile se ridică la milioane de euro.

Cazul nu este singular. Alte trei firme – VORVAV & RYLS SRL, Zeus Corporation SRL și Romnef Steel Company SRL – au urmat același tipar: preluări dubioase, schimbări bruște de acționariat și obiect de activitate, bilanțuri falsificate și aprobarea codurilor de TVA într-o singură zi, pe 1 august.

Din documentele obținute reiese că aprobările s-au făcut cu încălcarea flagrantă a legii, iar inspectorii ANAF nu au respectat procedurile care cer verificarea depunerii la zi a declarațiilor fiscale.

În replică, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că a dispus o anchetă internă și așteaptă raportul de integritate, în timp ce la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției s-a format un grup de lucru pentru găsirea de soluții.

Totuși, între timp, firmele-fantomă continuă să figureze cu coduri de TVA active pe site-ul ANAF, ceea ce înseamnă că pot derula în continuare tranzacții internaționale fictive.

