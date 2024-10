Pentru prima dată în București, „Noaptea Companiilor”, eveniment organizat de CBRE România, lider în consultanță imobiliară și birouri, invită studenții să exploreze sediile unor mari companii pe 16 și 17 octombrie.

Evenimentul, ajuns la a șasea ediție la nivel național, permite organizațiilor participante să interacționeze direct cu potențialii angajați chiar în spațiile lor de lucru.

Printre companiile înscrise în acest târg neconvențional de joburi se numără Ursus, OMV Petrom, KPMG, Booking, Orange, și Accenture.

Studenții vor avea ocazia să participe la activități interactive, cum ar fi degustări de bere sau ateliere de inteligență artificială, și să descopere sute de oportunități de carieră.

„Interesul pentru Noaptea Companiilor crește semnificativ, iar brandurile care și-au confirmat prezența până în acest moment vor deschide spații de birouri care totalizează 220.000 mp – practic, un spațiu extrem de generos unde companiile și candidații pot interacționa într-un mod direct și original. Colaborarea cu eJobs, platforma de recrutare cu joburi 100% reale, aduce un plus semnificativ de valoare evenimentului și îl plasează ca punct de referință în recrutare și employer branding”, a declarat Tudor Ionescu, Head of A&T Office la CBRE România.

Noaptea Companiilor a debutat în 2019 la Cluj-Napoca și s-a extins recent în Iași și Târgu Mureș. Evenimentul s-a reluat în 2022, după o pauză cauzată de pandemie, și a reunit până acum 85 de companii.