Un incendiu puternic izbucnit în toiul nopții de duminică spre luni a distrus patru autoturisme aflate într-o parcare din Ploiești, două dintre ele fiind complet cuprinse de flăcări, înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.

Alarma s-a dat în jurul orei 1:00, pe strada Zarandului, unde echipajele Detașamentului 1 Ploiești au intervenit rapid cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se extinsese deja de la o mașină la alta, iar flăcările amenințau să cuprindă întreaga zonă de parcare.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, întrucât autoturismele se aflau parcate și neocupate în momentul izbucnirii incendiului. După lichidarea focului, specialiștii ISU Prahova au stabilit ca și cauză probabilă, un scurtcircuit produs la instalația electrică a uneia dintre mașini.

Pagubele materiale sunt semnificative, iar două autoturisme au fost declarate pierdere totală.

