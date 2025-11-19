Drumarii au intervenit miercuri dimineață în mai multe zone montane pentru a curăța carosabilul, după ce la altitudini mari s-au înregistrat ninsori și temperaturi scăzute.

„Pe DN 67C, zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo”, a transmis Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

Reprezentanții instituției avertizează șoferii că „Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”.

Vreme rece și precipitații mixte în următoarele zile

Meteorologii au actualizat prognoza și anunță un episod de vreme rece, cu ninsori în Transilvania și Moldova, unde se va depune un strat de zăpadă de 2–6 centimetri, iar local chiar 10–12 centimetri.

„Local şi temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul şi centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h”, a informat ANM.

Clarificări privind obligativitatea anvelopelor de iarnă

Odată cu înrăutățirea vremii, Registrul Auto Român (RAR) a emis o clarificare după valul de informații eronate circulat în spațiul public.

Conform legislației actuale, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii doar atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, nu de la o dată anume din calendar.

Producătorii recomandă montarea anvelopelor de iarnă la temperaturi sub 7–8 grade Celsius, însă legal rămâne esențial doar marcajul M+S (sau M.S., M&S). Simbolul fulgului de nea este opțional, dar recomandat.

Ce prevede exact legea (OG 5/2011)

Nu există o dată fixă de la care anvelopele de iarnă sunt obligatorii.

Denumirile comerciale precum „all-season” sau „4 sezoane” nu au relevanță legală.

Marcajul M+S este singurul criteriu de validare în sezonul rece.

Dacă mașina este echipată cu anvelope M+S → șoferul este în legalitate pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei.

Lipsa anvelopelor M+S în astfel de condiții → amendă între 2.178 și 4.840 lei și reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.