Nicușor Dan vede în rezistența Ucrainei salvarea Republicii Moldova de pericolul rusesc

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că Republica Moldova nu se află în pericol de a fi atacată de către Rusia, atâta timp cât Ucraina nu este învinsă în război.

„Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a precizat Nicuşor Dan, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, transmite Antena 3 CNN.

Șeful statului a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în scenariul unui atac al Rusiei. Nicuşor Dan a subliniat că acest pericol nu există.

Pe de altă parte, președintele a mai spus că, dacă partidele pro-ruse ar fi câștigat alegerile din Republica Moldova, ar fi existat pericolul unei întăriri a prezenței rusești în Transnistria:

„Dacă cumva ar fi câştigat forţele pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Ce părere are șeful Statului Major al Apărării despre această chestiune

Amintim faptul că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România ar putea interveni pentru a sprijini Republica Moldova dacă aceasta ar fi atacată de Rusia.

Șeful armatei a mai adăugat că, deși nu anticipează un atac direct al Rusiei, România monitorizează atent amenințările hibride și menține pregătirea militară la cel mai înalt nivel.

“Avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova și mai ales cetățenii români din Republica Moldova”, a spus acesta.

Conform datelor oficiale, aproximativ un milion de cetățeni ai Republicii Moldova au redobândit cetățenia română, consolidând legăturile dintre cele două state și accentuând importanța cooperării în domeniul securității.

