Nicuşor Dan s-a întâlnit la Cotroceni cu António Costa. Discuții despre securitate, bugetul UE, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Consiliului European, António Costa.

„Trăim o perioadă complicată în Europa, și solidaritatea europeană este importantă în această perioadă, și vizita dumneavoastră este o dovadă a acestei solidarități europene”, a declarat Nicuşor Dan.

Solidaritatea europeană, esențială pentru securitatea României

Cei doi oficiali au discutat despre securitatea României şi provocările actuale cu care se confruntă ţara noastră.

”Am discutat de Marea Neagră şi de strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră şi de hub-ul pe care sperăm să îl gestionăm la Marea Neagră. Am discutat despre războiul hibrid, pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile şi am discutat, din nou, despre solidaritatea europeană şi despre mecanismul SAFE, care să ajute Europa să îşi ia securitatea în propriile mâini”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a precizat că discuțiile au vizat și viitoarele negocieri privind bugetul Uniunii Europene, cu accent pe politicile tradiționale de coeziune și agricultură, dar și pe securitate și competitivitate.

El a subliniat importanța ca statele mai puțin dezvoltate să aibă șansa de a-și consolida propriile economii.

Republica Moldova temă importantă a întrevederii

Un alt subiect abordat a fost Republica Moldova, care ar putea intra în programul de preaderare la Uniunea Europeană după 28 septembrie.

„România este un pilon cheie al securității europene. Deci noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm însă deci la fel de bine că depindem în mare măsură de securitate a României”, a afirmat președintele Consiliului European, António Costa, în declarația comună susținută alături de Nicușor Dan.

António Costa a salutat sprijinul acordat de România Ucrainei și a transmis că: „Aș lăuda România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina, pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană. Toți europenii știu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontieră estică”.

Republica Moldova, pas spre programul de preaderare

Șeful Consiliului European a evidențiat importanța extinderii Uniunii și a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova.

„Am avut posibilitatea să discutăm și din viitorul Uniunii noastre. Cel mai important lucru, extinderea. Pentru Uniunea Europeană este cea mai importantă investiție geopolitică în viitorul securității noastre. Moldova însă este o ocazie cheie pentru noi. Guvernul Moldovei face lucrurile face lucrurile foarte bine în ce privește reformele necesare. Ultimul Consiliul European a susținut propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova”, a mai spus Costa.

Antonio Costa a declarat că procedura de preaderare a Republicii Moldova ar putea începe după alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Un lucru foarte important pentru a ne asigura întărirea uniunii noastre.”

Președintele Consiliului European a precizat că, împreună cu Nicușor Dan, a discutat despre viitoarele negocieri privind următorul buget al Uniunii Europene.

„Avem politici foarte ambițioase cu privire la securitate, la competitivitate și trebuie pentru aceasta să avem un buget pe măsură și capacitatea de a susține dezvoltarea noastră și de a întări coeziunea noastră”, a conchis Costa.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!