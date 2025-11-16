Președintele României afirmă că, deși măsurile au fost dure, România a evitat un scenariu financiar periculos

Președintele Nicușor Dan a comentat măsurile economice ale Guvernului și efectele lor asupra populației, într-un context în care inflația ridicată și ajustările fiscale au afectat bugetele familiilor. El afirmă că, deși măsurile au fost dure, România a evitat un scenariu financiar periculos.

Potrivit acestuia, inflația de 10% înseamnă că fiecare român „cumpără cu 10% mai puțin, decât putea să cumpere”, ceea ce explică percepția generală că situația economică este mai dificilă, decât în urmă cu jumătate de an. În același timp, statul nu a avut alternativă, deoarece investitorii și instituțiile financiare internaționale au cerut reducerea deficitului, pentru a nu majora costurile de împrumut sau a se retrage.

Nicușor Dan estimează că anul 2026 va rămâne complicat pentru economie, însă 2027 „vine cu toate speranțele de creștere”. El anunță că nu vor exista măsuri suplimentare care să afecteze puternic populația, dincolo de cele deja adoptate, precum creșterea TVA sau noua taxă pe proprietate, aplicată de la 1 ianuarie. „Statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care le face”, spune el.

Întrebat dacă pachetul de măsuri poate fi considerat un eșec, președintele Dan oferă o lectură dublă: „Dacă ne uităm macro, a fost un succes”, întrucât România a evitat retrogradarea pe piețele financiare. La nivel individual, însă, impactul asupra cetățenilor rămâne dur.

Referindu-se la neconcordanțele semnalate de Comisia Europeană privind datele economice, Dan respinge ideea că cineva ar fi ascuns cifrele reale, dar admite că „instituțiile nu colaborează între ele”, ceea ce generează instabilitate în proiecții.

Pe zona de comunicare, el consideră că Guvernul ar trebui să explice mai clar oamenilor necesitatea măsurilor: „O grijă mai mare în a comunica cu oamenii ar fi importantă.”

În privința relațiilor politice din coaliție, Nicușor Dan subliniază dificultatea gestionării unei alianțe cu patru partide, dar apreciază că aceasta reușește totuși să ia decizii comune.

