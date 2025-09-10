„Rolul șefului civil, dacă vorbim de SRI, că SIE are un șef civil, rolul șefului civil al SRI este de a recâștiga încrederea între societate și partea operațională a acestui serviciu. Mai ales, pe partea operațională, mai puțin sau din momentul în care eu am preluat mandatul, vă pot spune că lucrurile funcționează, că România e ținta unui război hibrid din partea Rusiei, că există atacuri cibernetice la care reacționăm în timp rezonabil. Că pe partea de dezinformare există o preocupare chiar dacă și acum și la momentul alegerilor din noiembrie reacția nu a fost cea optimă”, a transmis Nicușor Dan la TVR, în cadrul unui interviu.

Există o tensiune mare între stabilitate și reformă

„Vă asigur că mă interesează foarte tare pentru că e o componentă importantă și că în momentul în care discuția politică se va sfârși, o să avem un șef civil. E ceea ce eu îmi doresc (un șef din afara partidelor n.red) și permiteți-mi să fac o paranteză – există o dorință substanțială de reformă a statului român și despre reformă au fost și alegerile prezidențiale, doar că există mereu o tensiune între stabilitate și reformă și uneori trebuie să vezi care e prioritatea pentru mandatul de reprezentare pe care-l ai. Și atunci, în lunile astea, stabilitatea și trecerea peste această perioadă a fost mai importantă decât a accelera procesul.

Sigur că susținătorii mei ar fi vrut să mă iau la trântă, să spun corupție acolo, corupție dincolo, nu se putea întâmpla acum.”

