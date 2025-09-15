Numele său a fost recent vehiculat, neoficial, ca posibil candidat pentru conducerea Serviciului de Informaţii Externe

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi în Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras şi Belize, cu reşedinţa la Ciudad de Mexico, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Marius-Gabriel Lazurcă a fost numit în acest post în 2020, după ce anterior a fost ambasador în Ungaria. Numele său a fost recent vehiculat, neoficial, ca posibil candidat pentru conducerea Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat însă că propunerile pentru şefia serviciilor secrete vor fi făcute, doar după ce va obţine susţinerea Parlamentului. „Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a precizat şeful statului. În 30 iulie, Nicuşor Dan menţionase că are deja 3–4 nume pe listă pentru conducerea SRI şi SIE, dar că nominalizările vor fi făcute după consultări cu partidele, pentru a evita respingeri parlamentare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube