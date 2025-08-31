Preşedintele va depune flori la bustul lui Mihai Eminescu din Străşeni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află duminică în Republica Moldova, unde marchează Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente oficiale şi culturale, scrie News.ro.

În prima parte a vizitei, şeful statului va fi primit la Reşedinţa de Stat din Chişinău de către omologul său moldovean, Maia Sandu. Ulterior, cei doi vor lua parte la „Marea Dictare Naţională”, eveniment organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde Nicuşor Dan va rosti un discurs de deschidere.

Programul vizitei include şi un moment de omagiu adus culturii române: preşedintele va depune flori la bustul lui Mihai Eminescu din Străşeni şi va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, găzduit de Casa de Cultură din localitate.

Este a doua deplasare recentă a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova, după vizita neoficială din această vară, când a participat la festivaluri şi activităţi alături de Maia Sandu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube