Președintele României, Nicușor Dan, pregătește schimbări importante la nivelul Administrației Prezidențiale, urmând să anunțe o nouă echipă de consilieri.

Potrivit surselor politice citate de Știrile ProTV, primele numiri vor fi făcute la începutul lunii octombrie, iar altele vor intra în vigoare din noiembrie.

Printre viitorii consilieri ai lui Nicușor Dan se regăsesc mai multe nume cunoscute din politică, diplomație și mediul academic.

Astfel, Ludovic Orban va prelua atribuții în zona politică, Alexandru Ciurea va gestiona domeniul juridic, iar Cosmin Soare Filatov se va ocupa de drept constituțional. Diana Iancu va coordona comunicarea publică.

Începând cu 1 noiembrie, echipa se va completa cu Marius Lazurca, desemnat pentru relațiile internaționale, și Valentin Naumescu, care va avea responsabilitatea afacerilor europene.

Posibile noi numiri

Printre cei luați în calcul se află și Theodor Paleologu, care ar putea deveni consilier prezidențial, însă acesta nu ar fi dat încă un răspuns ferm. Surse apropiate Administrației susțin că lista consilierilor nu este definitivă și ar putea fi anunțate noi numiri în zilele următoare.

Surse politice confirmă că Ludovic Orban, fost premier și lider liberal, va avea un rol central în noua echipă de consilieri.

El s-a numărat printre primii politicieni care și-au declarat sprijinul pentru Nicușor Dan în campania prezidențială din primăvară.

Experiența viitorilor consilieri

Alexandru Ciurea, propus pentru domeniul juridic, a mai lucrat alături de Nicușor Dan pe vremea când acesta conducea Primăria Capitalei.

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, Ciurea are și un master în Drept European și Internațional al Afacerilor.

Cosmin Soare Filatov este specializat în drept public și a colaborat de-a lungul timpului cu instituții centrale și organizații internaționale, în timp ce Diana Iancu este cunoscută pentru expertiza sa în comunicare publică.

