Președintele Nicușor Dan a comentat, luni seară, la Antena 3 CNN, situația din Republica Moldova, unde Rusia face eforturi mari pentru a influența în favoarea sa rezultatul alegerilor legislative naționale din 28 septembrie.

Dan a subliniat că bătălia politică din Moldova se duce pentru viitorul țării în Vest sau Est.

„Nu ar fi corect din partea mea să interferez în vreun fel cu alegerile din Republica Moldova. Este dreptul suveran al cetățenilor acestei țări. Tot ce pot să spun este că eu m-am angajat să sprijin atât cât pot această ţară.

De duminică într-o săptămână, vom avea alegeri parlamentare foarte, foarte importante, care de fapt reprezintă o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia. Cred că este evident ce mi-aş dori”, a spus președintele.

El a anticipat că rezultatul la vot între forțele proeuropene și cele proruse va fi unul foarte strâns, iar în această perspectivă contează fiecare vot.

Nicușor Dan: În Moldova va fi un rezultat strâns. Fiecare vot contează



„Sunt două lucruri care trebuie spuse. În primul rând, faptul că vor fi niște alegeri strânse şi orice vot contează. Și îi îndemn, indiferent cum vor să voteze, pe cetățenii Republicii Moldova, în special pe cei care trăiesc în România, să meargă la vot. În zilele votului, o să le dăm toate informațiile despre unde şi cum pot să voteze.

Şi în al doilea rând, am avut experienta alegerilor prezidențiale şi a referendumului care au fost în 2024 (în Republica Moldova, n.r.) Și aici avem dovedită influența rusă, mai mult decât atacurile cibernetice pe structuri critice, mai mult decât dezinformarea pe care am văzut-o şi noi la alegerile noastre.

E dovedit faptul că rețele de oameni cu bani s-au dus şi au cumpărat – se estimează – între 80.000 şi 100.000 de voturi în direcția rusă.

Avem o influență nelegitimă a Federației Ruse si cred că e evident pentru toată lumea că cine face efortul ăsta electoral nu o face de dragul ideologiei, al unor principii, ci pentru a influența viitorul acestei țări„, a conchis președintele Nicușor Dan.

