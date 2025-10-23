Nicușor Dan, înaintea participării la reuniunea Consiliului European

Declarații de presă susținute de Președintele României

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut joi, 23 octombrie, la Bruxelles, Regatul Belgiei, declarații de presă înaintea participării la reuniunea Consiliului European.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Președintele Nicușor Dan: Bună dimineața!

Jurnalist: Care e mesajul pe care îl veți transmite liderilor europeni?

Președintele Nicușor Dan: Bun, mai întâi care e agenda. Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate, cele patru programe de securitate, și în momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni. După aceea, urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina și e o discuție pe fonduri de înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre. După aceea, discuția pe competitivitate, unde se discută de simplificare. Asta înseamnă mai puțini bani pentru companii, pentru fel de fel de raportări, și asta înseamnă un plus de competitivitate. Se discută de digitalizare și se discută de compatibilitatea cu condițiile de climă, unde evident că există un oarecare conflict între a fi competitiv și a respecta niște obiective ambițioase pe emisii de carbon. Și ultimul subiect, și, din nou, foarte important pentru România – Moldova și procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, cuplarea cu Ucraina, cum putem să facem ca să folosim acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană. Cam astea sunt subiectele pentru azi.

Jurnalist: (…) activele înghețate ale Rusiei. Vă așteptați mai degrabă ca aceasta să fie soluția sau să fie totuși nevoie de folosirea bugetelor statelor membre?

Președintele Nicușor Dan: E o discuție care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia.

Jurnalist: Care va fi în mesajul pentru Republica Moldova astăzi? Este menționată în Consiliu, dar care vor fi discuțiile în jurul Republicii Moldova?

Președintele Nicușor Dan: Păi, începerea procesului formal de aderare, cu capitolele. Asta e discuția, asta este ambiția, dar, cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem azi.

Jurnalist: Domnule președinte, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD…

Președintele Nicușor Dan: După-amiază răspundem la alte întrebări.

Jurnalist: Domnule Președinte, legat de înarmare. Concret, ce vom discuta la acest Consiliu pentru România și întrebarea numărul 2 legat de…

Jurnalist: … Zidul de drone, dacă va fi inclus în discuțiile principale.

Președintele Nicușor Dan După cum știți, Comisia a publicat, în 16 octombrie, acest plan de acțiune, care, cum v-am spus la Copenhaga, fusese doar schițat, cu toate cele patru componente, inclusiv așa-numitul zid de drone. Și, spre deosebire de discuțiile de până acum, acest plan de acțiune are niște termene de implementare – asta e discuția. Și cred că aici, spre deosebire de discuția cu activele înghețate, unde părerile sunt mai împărțite între țări, aici cred că lucrurile vor merge foarte simplu.

Jurnalist: Dintre cele patru proiecte pe Apărare, care va rămâne?

Președintele Nicușor Dan: Toate, fiecare din aceste patru proiecte.

Jurnalist: Pe zona de energie, ținând cont de ce…/voci suprapuse/

Jurnalist: Credeți că sunt șanse ca sancțiunile din Statele Unite să reușească să-l aducă pe Putin la masa negocierilor privind Ucraina?

Președintele Nicușor Dan: Nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare din pachetele de sancțiune a afectat economic Rusia, și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun.

Jurnalist: Ce ar însemna măsurile pe energie, cele discutate în momentul de față și anunțate, inclusiv de Ursula von der Leyen, pentru România?

Președintele Nicușor Dan: O să vă răspund în detaliu pe chestiunea de energie, ca să vedem care este rezultatul discuțiilor. După-amiază, când ne vedem, o să răspund în detaliu la asta.

Jurnalist: Domnule Președinte, o ultimă întrebare pe Federația Rusă: noul șef major al Statului Major al Apărării francez a spus că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia. Dumneavoastră pregătiți noua strategie națională de apărare a țării, cum ne pregătim pentru acest scenariu?

Președintele Nicușor Dan: Haideți că revenim diseară, în detaliu, la chestiunea asta. Nu e o noutate asta. Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii, deci nu e o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia, și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol.

Jurnalist: România nu este de acord că ajutorul pe următorii două ani pentru Ucraina să se facă din bugetele naționale, dacă se va ajunge la acest lucru?

Președintele Nicușor Dan: Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanție a statelor membre pe banii ăștia.

Jurnalist: La acest Consiliu se va vorbi și de amenințări hibride și vor fi menționate și părți din raportul pe care dumneavoastră l-ați prezentat la Copenhaga? Adică se reia acest subiect, se vor relua concluziile legate de acestea?

Președintele Nicușor Dan: Este o preocupare, dar pe planul de acțiune, nu. E vorba de înzestrare pe cele patru zone de echipament pe care le știți.