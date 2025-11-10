De către

Președintele Nicușor Dan i-a invitat marți dimineață, la Cotroceni, pe liderii partidelor din coaliția de guvernare pentru a relua discuțiile privind reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins proiectul asumat de Guvernul Bolojan în Parlament.

Potrivit surselor Știrilor ProTV, în cadrul discuțiilor s-ar fi conturat o variantă de compromis pentru noua lege a pensiilor magistraților.

Surse politice citate de Știrile ProTV susțin că varianta agreată în cadrul coaliției prevede o perioadă de tranziție de 15 ani față de actualul sistem de pensii speciale.

În plus, indemnizațiile magistraților ar urma să fie plafonate la maximum 70% din ultimul salariu, în cazul în care proiectul va fi adoptat de Parlament și va trece de controlul CCR.

Reforma, respinsă de CCR

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor speciale în data de 20 octombrie, motivând că Guvernul nu a solicitat, în termenul prevăzut de lege, avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Cinci judecători ai CCR – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină – au considerat că avizul CSM este o condiție esențială în procesul de elaborare a legislației ce privește justiția.

CCR a precizat că rolul acestui aviz, deși consultativ, este acela de a asigura „un dialog eficient între puterile statului” și de a contribui la „adoptarea unor soluţii legislative raţionale”.

Curtea a subliniat, de asemenea, că avizul CSM reprezintă „un veritabil instrument de soft law”, fiind un reper fundamental în procesul legislativ.

Poziția Înaltei Curți: „Independenţa justiţiei nu poate fi negociată”

În momentul în care a sesizat CCR cu privire la legea adoptată prin asumarea răspunderii, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis un mesaj ferm:

„Independenţa justiţiei nu poate fi negociată”.

Urmează o nouă rundă de negocieri

După întâlnirea de marți, se așteaptă ca Ministerul Justiției și Ministerul Muncii să lucreze pe baza noii formule de reformă, pentru a evita o nouă respingere de către Curtea Constituțională.

Surse politice afirmă că scopul principal este armonizarea legislației naționale cu recomandările Comisiei Europene, astfel încât România să nu piardă fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

