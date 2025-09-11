Nicuşor Dan a declarat joi că procentul de 40% obţinut de AUR în ultimul sondaj de opinie nu reprezintă un semn de susţinere a partidului, ci o expresie a dezamăgirii românilor faţă de actuala guvernare.

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit joi, în cadrul unui interviu susținut la B1TV, despre rezultatul ultimului sondaj de opinie care arată un procent de 40,8% pentru partidul AUR.

„Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă”, a spus el.

Președintele a mai spus că este responsabilitatea Guvernului şi a sa să le arate românilor că lucrează în serviciul poporului, pentru că el a propus actuala coaliție.

Nicușor Dan vorbește despre alternativele la actuala guvernare

Întrebat la B1TV ce înseamnă procentul de 40,8% al partidului AUR, președintele a oferit un răspuns care era de așteptat.

„Arată că acei 40% dintre români sunt exasperaţi. Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi să direcţioneze România.”

„Este sarcina lor şi a mea, pentru că eu am propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arătăm că lucrăm pentru români.”, a mai zis Nicușor.

Referitor la alternativele la această coaliţie, președintele țării a declarat că, teoretic, ar fi putut exista şi guverne minoritare sau guverne formate doar din trei din cele patru partide.

„Eu cred că asta este formula cea mai potrivită pentru momentul pe care îl trăim, garantând stabilitate şi în raport cu partenerii noştri”, a spus preşedintele.

